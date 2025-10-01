fugarii sibiului: peste 30 de persoane date în urmărire pentru trafic de droguri, furt și infracțiuni rutiere

Poliția Română are în evidențe peste 30 de persoane din județ Sibiu date în urmărire națională și internațională. Printre fugari se regăsesc indivizi condamnați pentru furturi, trafic de droguri și infracțiuni la regimul rutier, dar și persoane căutate pentru fapte foarte grave.

Furturi, tâlhării, evaziune fiscală, conducere fără permis de conducere, trafic de droguri, tentativă la omor, sunt doar câteva dintre infracțiunile pentru care au fost condamnați fugarii dați în urmărire.

Câteva dintre faptele săvârșite de aceștia s-au petrecut cu mulți ani în urmă, însă indivizii au reușit să scape de închisoare. Unii au fugit în străinătate și, profitând de faptul că aveau cetățenie în țările în cauză, nu au putut fi extrădați. Mulți se bucură de libertate chiar și astăzi.

Iată cine sunt, la data de 1 octombrie 2025, cele peste treizeci de persoane din județul Sibiu date în urmărire:

Lăcătuș Constantin, născut în 24.07.1995, născut în municipiul Sibiu și domiciliat în Hunedoara, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de furt. El a fost condamnat la 2 ani, 9 luni și 20 de zile de închisoare.

Ciociu Mircea Gheorghe, născut în 14.11.1995 în Sibiu și domiciliat în Dobîrca, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor. „Persoana căutată a fost cercetată pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și condamnată la pedeapsa de 5 ani și 3 luni închisoarea”, se arată pe site-ul Poliției Române.

Căldărar Hanuț, născut în 02.07.1994 în Făgăraș, dar domiciliat în municipiul Sibiu, a săvârșit mai multe infracțiuni la regimul circulației. El a fost condamnat de Judecătoria Sibiu la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare.

Barcea Daniel, născut în 27.06.1985, domiciliat în Copșa Mică, a fost dat în urmărire pentru furt. „La data de 04.03.2025, Judecătoria Mediaș a emis pe numele persoanei căutate MEPI nr. 378, prin care a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare”, potrivit Poliției Române.

Borca Lavinia Elisabeta, născută în 10.11.1996 în Sibiu, domiciliată în Lupeni, Hunedoara, a fost condamnată la închisoare pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor. Ea este dată în urmărire din 14.11.2024.

Clopotar Jan, născut în 13.05.1992 în Polonia, domiciliat în Brateiu, județul Sibiu, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul circulației. El trebuie să stea 1 an în închisoare.

Clopotar Anton, născut în 06.06.1965 în Mediaș, domiciliat în Brateiu, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul circulației. El trebuie să stea 6 luni în închisoare.

Mihăilă Vasile, născut în 31.12.1987, domiciliat în Cisnădie, a fost cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare.

Frățilă Samoilă, născut în 14.09.1976 în Loamneș, domiciliat în Alămor, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat. El trebuie să stea 10 luni în închisoare.

Sand Remus, născut în 15.08.1974, în Mediaș, domiciliat în Târnava, este căutat pentru a ispăși o pedeapsă de 2 ani și 10 luni închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul rutier.

Ruja Tiberiu, născut în 11.02.1981, domiciliat în Dumbrăveni, a fost condamnat la 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Lazăr Petru Cristian, născut în 11.06.1987 în Mediaș, domiciliat în Dumbrăveni, are pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat. Zece luni ar trebui să stea după gratii, dar e de negăsit.

Stan Voina Romeo, născut în 18.12.1990, domiciliat în municipiul Sibiu, este căutat pentru furt calificat, el fiind condamnat la 9 luni de închisoare.

Nistor Petru Ferdinand, născut în Sighișoara în 11.10.1995, dar stabilit în Dumbrăveni, a fost cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul circulației, el fiind condamnat să execute o pedeapsă de 1 an, 5 luni și 7 zile închisoare.

Oprescu Paul Călin, născut în Sibiu, în 04.08.1974, și domiciliat în București, are emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. „Judecătoria Sibiu a emis la data de 16.07.2025 mandatul de executare a pedepsei, prin care l-a condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare”, potrivit Poliției Române. El a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de violarea vieții private și conducerea unui autoturism sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Hususan Ioan, născut în 24.11.1972, stabilit în Săliște, a comis mai multe infracțiuni la regimul rutier și a fost condamnat la 1 an și 11 luni închisoare.

Rupa Silviu Viorel, născut în 24.11.1991, domiciliat în Copșa Mică, este căutat de poliție pentru a ispăși o pedeapsă de 1 an, 8 luni și 10 zile închisoare pentru comiterea infracțiunii de delapidare.

Mitran Ionuț Cosmin, născut în 22.09.1993, din Cisnădie, a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru că nu a respectat anumite hotărâri judecătorești. Și el este căutat de poliție.

Iepan Roxana Elena, o tânără născută în 03.03.2000, din Hoghilag, se sustrage de la executarea pedepsei de 2 ani și 4 luni închisoare cu executare. Pe site-ul Poliției Române nu este menționată fapta comisă.

Balas Horia a săvârșit o serie de infracțiuni la regimul rutier. Bărbatul, născut în 22.03.1991, are de săvârșit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare pentru că a condus un autoturism sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Varga Gotfrid Mircea, poreclit Calu, este din Mediaș, fiind născut în 25.02.1984. El a fost condamnat la 1 an închisoare pentru că a încălcat un ordin de protecție.

Celtek Taner, un bărbat din Turcia, domiciliat în municipiul Sibiu, a fost dat în urmărire după ce Judecătoria Sectorului 2 București a emis, în luna decembrie 2022, un mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Individul este născut în 30.11.1992. Ar trebui să stea după gratii 3 ani și 6 luni.

Biegler Ioan, născut în 18.03.1960, este din Axente Sever, și este căutat fiindcă că a fost condamnat pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier, la pedeapsa de 1 an, 4 luni și 20 de zile de închisoare.

Gîndilă Ovidiu Dragomir, născut în 05.08.1988, domiciliat în Sibiu, a fost dat în urmărire fiind cercetat de oamenii legii pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără să aibă permis de conducere. El a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare.

Păcurar Gheorghe, născut în 12.06.1971, este din Brateiu, și a fost dat în urmărire după ce a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de delapidare.

Lăcătuș Antonie Marian, născut în 05.02.1993 în Aciliu, actualmente domiciliat în Mediaș, a fost dat în urmărire, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Nu este menționat cât trebuie să stea după gratii.

Chicea Carmen Ioana, născută în Miercurea Ciuc în 05.07.1980, dar domiciliată în municipiul Sibiu, este căutată de oamenii legii fiind condamnată la 4 ani închisoare, de către Tribunalul Cluj, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică. Femeia este fiica fostului șef de la Cercetări Penale din cadrul IPJ Sibiu, Ioan Chicea. În anul 2015, acesta a cerut autorităților să o declare decedată, fiindcă era de negăsit încă din 2012. Ea a dispărut după ce ar fi luat de la bănci mai multe credite frauduloase pe care nu le-a mai achitat. (DETALII AICI)

Cîmpean Ioan Lucian, născut în 20.10.1985, din Mediaș, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea unui furt.

Moldovan Ovidiu Ioan, din Mediaș, născut în 17.08.1969, a fost dat în urmărire fiindcă trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea. „Persoana nu a fost găsită la adresa de domiciliu. Pe numele acesteia Curtea de Apel București a emis M.E.P.I. pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, fiind condamnat să execute pedeapsa de 7 ani închisoare. La data de 28.11.2019 Tribunalul Sibiu a emis M.E.P.I. nr. 70/2019 pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind condamnat la 9 ani închisoare”, se arată pe site-ul Poliției Române. De precizat este faptul că Moldovan Ovidiu Ioan este administratorul SC Benz Oil SRL din Mediaș, firmă prin intermediul căreia s-au săvârșit faptele.

Stoica Stelian este din Sibiu, fiind născut în 27.07.1988. El a fost condamnat de către Tribunalul Sibiu la 2 ani și 3 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efective psihoactive, în formă continuată.

Albu Lucian Mihail, născut în 07.11.1980, domiciliat în Sibiu, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni închisoare pentru că a condus un autoturism băut și fără să aibă permis de conducere.

Negru Daniel Ioan, născut în 25.05.1972, este din Sibiu, și a fost dat în urmărire fiind condamnat de către Judecătoria Sibiu la 2 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Banciu Tristan Robert, poreclit Corbu, născut în 22.07.1975, din Sibiu, este căutat de oamenii legii fiindcă a fost condamnat de către Tribunalul Sibiu la 8 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. În anul 2015, Corbu era reținut în urma unor percheziții ample realizate pe raza județului într-un dosar ce viza contrabanda cu țigarete. La acea vreme, el era unul dintre cei mai mari dealeri de stupefiante din Sibiu. (DETALII AICI)

Bunaciu Răzvan Octavian este născut în 02.08.1981, locuiește în Sibiu și a fost condamnat de către Judecătoria Sibiu la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în stare de recidivă postexecutorie.

Tompi Alexandru poreclit Nașu, născut în 10.03.1966, din Mediaș, se sustrage de la executarea pedepsei de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat, lipsire de libertate și înșelăciune în formă continuată.

Necsoiu Codruța Simona este căutată de oamenii legii pentru că a comis infracțiuni economice. Femeia din Sibiu, născută în 01.03.1958, are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 6 luni.

Crișan Alexandru, născut în Sibiu în 31.07.1962, dar domiciliat în Brașov, are de executat o pedeapsă de 9 ani și 4 luni închisoare pentru infracțiuni de înșelăciune. Mandatul de executare a fost emis în anul 2016.

Alexandrescu Florin, născut în 28.06.1954, cu domiciliul în Sibiu, se află de cel mai mult timp pe lista cu persoane urmărite a Poliției Române, fiind fugar de peste 20 de ani. Omul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor cu pedeapsa de 9 ani închisoare cu executare. Mai exact, în anul 1996, individul, împreună cu alți trei prieteni, comitea primul atentat cu bomba din România. Acesta a pus o încărcătură explozivă în baia unui restaurant de lângă Veștem și a detonat-o de la distanță. Cinci oameni au fost răniți grav atunci. Alexandrescu a fost închis în penitenciar doar câteva luni, pentru că în anul 2000, Tribunalul București i-a admis cererea de permisie. Nu i-a trebuit mult și a fugit în Spania și, deși polițiștii l-au găsit în peninsula Iberică, statul spaniol a refuzat să îl extrădeze, fiindcă avea cetățenie.