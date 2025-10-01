Serviciile guvernamentale din Statele Unite au fost suspendate miercuri, de la miezul nopții (ora 7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord privind proiectul de lege privind cheltuielile federale.

Potrivit Biroului pentru buget al Congresului, aproximativ 750.000 de angajați federali considerați „neesențiali” vor fi trimiși temporar acasă, iar salariile lor vor fi amânate. Traficul aerian și plata unor ajutoare sociale ar putea fi puternic afectate, scrie ȘtirileProTv.

Acest shutdown se distinge de închiderile guvernamentale precedente, deoarece Donald Trump a amenințat că va concedia suplimentar angajați federali dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administrația nu a precizat încă ce reduceri exacte vor fi aplicate. „Vom căuta oportunități de a reduce dimensiunea guvernului federal”, a declarat directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought.

Cum și de ce intervine un shutdown guvernamental

În fiecare an, Congresul elaborează legi detaliate privind cheltuielile majorității agențiilor guvernamentale americane, dar rareori finalizează aceste legi înainte de începutul anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii pentru a evita perturbări temporare, până la finalizarea lucrărilor.

Actul de finanțare provizorie actual a expirat la 30 septembrie, iar republicanii și democrații nu au reușit să cadă de acord asupra unei prelungiri. Astfel, o mare parte a guvernului federal nu mai are fonduri pentru a-și continua activitatea.

Ce servicii și agenții vor fi afectate

Securitatea Socială, Medicare și Medicaid: Pensii și indemnizații de invaliditate vor continua, însă 12% din personal va fi trimis acasă, iar campaniile de informare vor fi suspendate.

Ajutorul alimentar: Programul de asistență nutrițională suplimentară (SNAP) și programul WIC pentru femei, sugari și copii vor continua să funcționeze în limita fondurilor disponibile.

Serviciul Poștal (USPS): Nu va fi afectat, oficiile poștale vor rămâne deschise.

Fiscul (IRS): Va avea personal complet doar timp de cinci zile; planul nu detaliază ce se va întâmpla dacă shutdown-ul se prelungește.

Aeroporturi și securitate aeriană: Peste 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, dar fără plata salariilor până la sfârșitul închiderii. Majoritatea angajaților TSA vor continua să-și desfășoare activitatea.

Instanțele federale: Pot rămâne fără fonduri pentru activitatea completă dacă shutdown-ul continuă mai mult de câteva zile.

Armată: Cei 2 milioane de militari americani și forțele Gărzii Naționale vor rămâne la post, fără să fie plătiți până la sfârșitul shutdown-ului. Contractele atribuite înainte de închidere vor continua, iar noi comenzi pot fi plasate pentru bunuri esențiale.

Aplicarea legii: Agenții FBI, DEA, Garda de Coastă și alte agenții federale vor rămâne în activitate.

Frontiere și imigrație: Agenții de patrulare la frontieră și cei responsabili de aplicarea legilor privind imigrația vor continua să lucreze, majoritatea fără salarii până la rezolvarea situației.

Date economice și rapoarte oficiale: Publicarea datelor despre PIB și ocuparea forței de muncă va fi suspendată, afectând investitorii și factorii de decizie.

Întreprinderi mici: Administrația pentru Întreprinderi Mici va renunța la 24% din personal și nu va aproba noi împrumuturi pentru afaceri mici, deși va continua sprijinul pentru redresarea în urma dezastrelor naturale.

Situații de urgență și dezastre naturale: FEMA dispune de fonduri de aproximativ 2,3 miliarde de dolari și va continua să funcționeze, însă aproximativ 4.000 de angajați vor fi trimiși acasă.

Context istoric

Ultimul shutdown din SUA a durat 35 de zile, între sfârșitul lui decembrie 2018 și sfârșitul lui ianuarie 2019, un record în istoria modernă, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. În general, atât democrații, cât și republicanii încearcă să evite aceste blocaje, de teamă că vor fi percepuți negativ de opinia publică.