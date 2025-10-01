Executivul a adoptat miercuri un act normativ care pune frână proiectelor de investiții finanțate de la bugetul de stat.

Conform Mediafax , noile inițiative vor putea fi demarate abia după 1 ianuarie 2027, cu excepția celor finanțate direct de autoritățile locale. Măsura vine în contextul încercărilor Guvernului de a controla deficitul bugetar și de a prioritiza cheltuielile publice.

„Aceste măsuri au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local”, a declarat ministrul Cseke Attila

În ceea ce privește proiectele aflate deja în desfășurare, acestea vor continua, însă nu vor fi lansate inițiative noi decât dacă sunt susținute financiar de autoritățile locale. În cazul construcției de stadioane, acestea vor putea fi realizate doar cu o cofinanțare de 25% din partea beneficiarilor locali, prin convenții oficiale.

Actul normativ permite încheierea de contracte de execuție până la sfârșitul anului viitor pentru proiectele deja incluse în Programul „Anghel Saligny”. Totodată, Ministerul Dezvoltării va putea finanța din venituri proprii verificările acestor lucrări.

Pentru a evita suprapunerea finanțărilor, proiectele cu obiective similare: cum ar fi cele pentru alimentare cu apă și canalizare, vor fi sprijinite printr-un singur program de investiții, fie cel derulat prin Programul „Anghel Saligny”, fie prin Compania Națională de Investiții.

„În actualul context economic, pentru a îmbunătăți disciplina bugetară, oprim subprogramele de investiții, precum cele de construire sau modernizare a sălilor de sport, a complexurilor sportive, a așezămintelor culturale, a sălilor de cinema, a drumurilor de interes local și a celor de interes județean, a celor în infrastructura de apă și canalizare sau lucrări la fosele septice”, a precizat ministrul Cseke.

