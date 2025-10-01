iarnă în octombrie pentru sibiu: cod portocaliu de ninsoare și frig accentuat

Zona montană a Sibiului sub cod portocaliu de vreme severă: vânt puternic și ninsori abundente.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări meteo de cod portocaliu pentru zona de munte a județului Sibiu, valabile în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00.

Potrivit ANM, la altitudini de peste 1500 de metri, se vor semnala ninsori abundente, temporar viscolite, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 30–40 cm. Totodată, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale deosebit de susținute.

Meteorologii recomandă atenție sporită și echiparea corespunzătoare pentru cei care tranzitează zonele montane, atât pietonal, cât și rutier. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.