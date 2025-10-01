Un bărbat în vârstă de 81 de ani a dispărut de la domiciliul lui din Slimnic. Dacă îl vedeți pe Ioan, anunțați poliția!

Polițiștii sibieni caută un bărbat în vârstă de 81 ani, care a plecat de acasă în cursul zilei de marți și nu s-a mai întors. „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la aceeași dată, unchiul său, ȘUREAN IOAN, în vârstă de 81 ani, a plecat de la domiciliul său, din satul Slimnic, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, anunță reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 175 cm, greutate 60 de kg, ochi albaștri, păr grizonant. La momentul plecării, bărbatul purta o geacă albastră, pantaloni negri, cizme negre și o căciulă. Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care persoana le-ar putea avea.

Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112 .