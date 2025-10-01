bătrân bărbat cu părul aproape complet lipsit, expresie serioasă, pozează în interior, stil realist, imagine pentru știri sau articole despre cazul unui senior.

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a dispărut de la domiciliul lui din Slimnic. Dacă îl vedeți pe Ioan, anunțați poliția! 

Polițiștii sibieni caută un bărbat în vârstă de 81 ani, care a plecat de acasă în cursul zilei de marți și nu s-a mai întors. „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la aceeași dată, unchiul său, ȘUREAN IOAN, în vârstă de 81 ani, a plecat de la domiciliul său, din satul Slimnic, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, anunță reprezentanții IPJ Sibiu.
Semnalmente: înălțime 175 cm, greutate 60 de kg, ochi albaștri, păr grizonant. La momentul plecării, bărbatul purta o geacă albastră, pantaloni negri, cizme negre și o căciulă. Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care persoana le-ar putea avea.
Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112 .

