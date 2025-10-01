incendiu la city residence: apartament inundat cu fum / foto

A fost panică mare, miercuri la prânz, în cartierul Lazaret. Un incendiu a izbucnit într-un apartament aflat într‐un bloc de pe strada Johann Sebastian Bach.
UPDATE
Pompierii au pătruns în apartamentul unde a izbucnit incendiul. Acesta s-a manifestat la centrala termică din bucătăria apartamentului, fiind afectată și o parte din mobilă și electrocasnice. Întregul apartament a fost inundat cu fum.
„De asemenea, etajul 3 al imobilului a fost și el inundat cu fum. Nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru evacuare, locatarii din bloc s-au autoevacuat (aproximativ 40 de persoane). Se lucrează pentru ventilarea spațiilor inundate cu fum și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, transmite ISU Sibiu.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe strada Johann Sebastian Bach pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 3 al unui imobil cu 4 etaje din cadrul complexului City Residence.
„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, un ventilator și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă doar cu degajări de fum. Întregul apartament fiind inundat cu fum. Nu sunt victime”, informează Raluca Marcu, purtător de cuvânt ISU Sibiu.
Intervenția este în dinamică. Revenim cu detalii!
