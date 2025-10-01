licitație anaf sibiu: utilaje industriale, motostivuitoare și echipamente de mii de euro, scoase la vânzare

Mai multe utilaje aparținând unor firme din Sibiu sunt scoase la licitație de către ANAF Sibiu. De la mașini de sudat și șlefuit, până la motostivuitoare, toate vor fi vândute la începutul lunii octombrie, prin licitație publică organizată de instituție.

ANAF Sibiu scoate la licitație diverse echipamente, printre care: o mașină de sudat bandă bimetale TEMELSAN – preț de pornire peste 27.700 lei, o mașină de șlefuit bandă bimetal IDEAL – 1.800 lei, o mașină de șlefuit pe bandă – 3.300 lei, un polizor FLOTT – 2.900 lei și o ghilotină pneumatică IDEAL APE – 4.100 lei.

În aceeași zi, vor fi scoase la licitație și alte bunuri, confiscate de ANAF de la o altă firmă din Sibiu. Astfel, în data de 22 octombrie, la ora 11:00, vor fi puse în vânzare: placaj dimensionat marmură, o masă metalică cu blat și un motostivuitor Balkancar.

Licitația va avea loc în data de 22 octombrie, la ora 11:00, la sediul AJFP Sibiu, situat pe Calea Dumbrăvii, nr. 17.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții interesați trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data evenimentului, următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada achitării taxei de participare (reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației), împuternicirea persoanei care va reprezenta ofertantul, copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice), copie după certificatul unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului (pentru persoanele juridice române), actul de înmatriculare tradus în limba română (pentru persoanele juridice străine), precum și o declarație pe propria răspundere a ofertantului, prin care acesta certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.









