Niciun locuitor al orașului Tălmaciu nu are voie să doneze sânge în luna octombrie, este anunțul Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu.
În toată luna octombrie donarea de sânge este restricționată pentru locuitorii din Tălmaciu. În oraș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile.
„Este vorba despre o singură persoană confirmată cu virusul West Nile. În astfel de cazuri, nicio persoană din UAT-ul respectiv nu are voie să doneze sânge timp de 28 de zile”, precizează Livia Mareș, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu.
Virusul West Nile este unul dintre cele mai periculoase virusuri din lume și este transmis prin înțepătura de țânțar.
Ultima oră
- Start de an universitar la Sibiu – bobocii au luat cu asalt Sala Transilvania: „Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani” / video reportaj 28 de minute ago
- Locuitorii din Tălmaciu au INTERZIS să doneze sânge timp de o lună 38 de minute ago
- De la abuz online la tragedii reale: România pusă sub lupă la Astra Film Festival 47 de minute ago
- Util pentru sibieni: vaccinare anti-HPV gratuită pentru tinerii 52 de minute ago
- Se repară malurile râului din Cisnădioara: casele și străzile vor fi mai protejate la viituri / foto 56 de minute ago