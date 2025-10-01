nicușor dan cere parlamentului să elimine scutirea fiscală pentru criptomonede

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 107/2024, solicitând eliminarea scutirii fiscale pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Șeful statului susține că legea, așa cum a fost adoptată, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală. Totodată, aceasta contrazice măsurile recente de ajustare fiscal-bugetară adoptate de Guvern, inclusiv majorarea impozitului pe veniturile din criptomonede de la 10% la 16%, scrie Mediafax.

Nicușor Dan avertizează că introducerea unei derogări privind taxarea câștigurilor din criptomonede ar putea afecta efortul colectiv de consolidare fiscală, ar crea un precedent periculos de tratament preferențial și ar transmite un semnal neclar contribuabililor și piețelor financiare. El a mai precizat că articolul respectiv a fost introdus în Camera decizională fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

Președintele solicită Parlamentului să elimine scutirea de impozit pentru veniturile din tranzacțiile cu criptomonede și să mențină o politică fiscală echitabilă, responsabilă și transparentă, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României.