Nouă tineri artiști din București, Chișinău, Brașov, Cluj-Napoca, Botoșani și Sibiu sunt soliștii Galei Sibiu Opera Festival 2025, care va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19.00, la Sala Thalia.

Publicul sibian va audia lucrări de W.A. Mozart, G. Verdi, J. Massenet, G. Puccini, V. Bellini, G. Rossini și D. Papadimitriou în interpretarea unora dintre cele mai promițătoare voci din România: sopranele Despina Ciobârcianu, Ilinca Andronachi, Juliana Petra Wells, Neti-Andreea Stoica, Teodora Trifan, Silvana Deac și Maria Pană, mezzo-soprana Corina-Elena Cărămidariu și tenorul Sebastian Toşa. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi condusă de maestrul Georgios Balatsinos, dirijor principal al Orchestrei Teatrului SNE din Bautzen (Germania).

Cei nouă soliști participă, în aceste zile, sub auspiciile Sibiu Opera Festival, la un masterclass coordonat de soprana Iulia Isaev, reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, cu o prestigioasă carieră artistică internațională, soprana Diana Țugui, solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și lector universitar la catedra de canto a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, corepetitoare fiind conf.univ.dr. Mira Gavriș și lect.univ. Lelia Serafinceanu. Iar pentru a încuraja debutul tinerelor talente, câștigătoarea sau câștigătorul Galei de operă va fi vocea Concertului de Crăciun de la Sibiu.

Cea de a XXIV-a ediție Sibiu Opera Festival a debutat pe 27 septembrie, cu seria de recitaluri în spații neconvenționale Take an Opera Break și concertul de muzică sacră din Biserica Romano-Catolică “Sf. Treime”, susținut de soprana Iulia Isaev, tenorul Andrei Petre și organistul Eduard Antal. Proiectul continuă cu spectacole prezentate de Filarmonica de Stat Sibiu, Teatro Goldoni, Opera Națională Română Timișoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca și Teatrul Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, la Sala Thalia și Centrul Cultural “Ion Besoiu”. Biletele se găsesc la casa de bilete a Filarmonicii și online pe www.filarmonicasibiu.ro, www.iabilet.ro și în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu App.

“Toamnă de toamnă, constatăm că vestitorii anotimpului cu frunze ruginii și soare gălbui, coborât deodată peste județul Sibiu, sunt sutele de artiști sosiți de peste zări și țări să vestească o nouă ediție a Sibiu Opera Festival. În județul oamenilor și locurilor de poveste, avem pentru următoarele două săptămâni o ‘armată’ de oameni înzestrată cu instrumente cu coarde, de suflat sau de percuție, toți hotărâți să ne cucerească cu talent și dăruire. Cum Cetatea Sibiului nu cedează ușor, sunt convinsă că fiecare eveniment al festivalului va fi o bătălie deloc ușoară, întrucât așteptările sunt mari. Dar mai știu și că șirurile lungi de aplauze vor fi o răsplată binemeritată. Așadar, să înceapă muzica, singura capabilă să cucerească o cetate atunci când face să vibreze inimile celor care o locuiesc!”, a declarat doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Demarat în 2001, sub denumirea de „Festivalul Internațional al Artei Lirice de la Sibiu”, proiectul „Sibiu Opera Festival” reprezintă o manifestare muzicală de amploare, cu participare internaţională substanţială, menită să satisfacă interesul publicului din regiune pentru muzica de operă.

Festivalul organizat anual de Filarmonica de Stat Sibiu oferă, totodată, o platformă de manifestare artistică și de afirmare scenică a tinerelor talente din domeniul muzicii de operă, prin includerea secțiunii de concurs de canto. Cursurile de măiestrie, participarea la programul Take an Opera Break și la Gala Sibiu Opera Festival se adresează celor aflați la început de carieră și le oferă șansa de a studia cu artiști consacrați și de a apărea pentru prima dată pe scenă alături de o orchestră profesionistă.

Spectacolele se desfăşoară la Sala Thalia, Centrul Cultural “Ion Besoiu” şi în spaţii neconvenţionale, iar programele sunt axate pe spectacole de operă, operetă, recitaluri de lied şi arii din opere, concurs și evenimente conexe. Programul complet este disponibil pe www.filarmonicasibiu.ro.