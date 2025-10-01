premierul bolojan discută cu fermierii despre combaterea pestei porcine și compensări

Miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Tema discuțiilor a fost combaterea pestei porcine africane și sprijinirea sectorului suin.

Reprezentanții asociației au semnalat pierderile majore cauzate de răspândirea virusului, în ciuda investițiilor constante în biosecuritate. Printre măsurile discutate s-au numărat: evidența clară a animalelor în gospodării și ferme, monitorizarea populației de mistreți, combaterea comerțului neautorizat cu carne de porc și accelerarea plății compensărilor în zonele afectate de focare, scrie Digi24.

Premierul Bolojan a subliniat necesitatea unei acțiuni ferme din partea statului și responsabilizarea instituțiilor implicate pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei.

Guvernul a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea sectorului suin în condiții sigure sanitar și economic, urmărind menținerea unui echilibru între producția internă și importuri pentru reducerea deficitului comercial.

La întâlnire au participat și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precum și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.