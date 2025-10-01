Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este un moment deosebit în care ne exprimăm respectul și recunoștința pentru cei care au construit, prin muncă și sacrificii, comunitățile în care trăim astăzi.
Dragi seniori, sunteți un reper de demnitate și înțelepciune, o generație care a pus bazele prezentului nostru și care continuă să fie un model pentru cei mai tineri. Vă datorăm nu doar admirația noastră, ci și grija de a vă asigura un trai decent, siguranță și sprijin real.
Ca președinte al PSD Sibiu, rămân alături de dumneavoastră și reafirm angajamentul meu și al echipei mele de a promova politici care să vă protejeze drepturile.
Generațiile care vin merită să învețe de la exemplul dumneavoastră de responsabilitate și putere morală.
Este datoria noastră să vă respectăm și să vă prețuim așa cum se cuvine.
La mulți ani tuturor persoanelor vârstnice! Să aveți parte de sănătate, liniște și de recunoașterea pe care o meritați!
