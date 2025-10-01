s-a redeschis traficul rutier pe transalpina

Circulația rutieră a fost reluată pe Transalpina, între localitățile Rânca din județul Gorj și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea. Circulația fusese oprită, marți, din cauza poleiului și zăpezii.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră a fost reluată pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), în intervalul 30 septembrie, ora 09:00 – 1 octombrie, ora 09:00, circulația a fost oprită pe tronsonul menționat pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic.