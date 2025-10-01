La Cisnădioara au început astăzi lucrările de refacere a malurilor râului care traversează localitatea. Zona a avut mult de suferit în această vară, după ce ploile puternice au umflat apele și le-au scos din matcă. Viitura a lovit satul, iar oamenii s-au trezit cu apa în gospodării, cu mașinile avariate și cu drumuri distruse.

Pentru a evita repetarea acestor scene, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu (SGA Sibiu), împreună cu Administrația Bazinală de Apă Olt, au demarat o intervenție pe o lungime de 120 de metri de maluri – câte 60 de metri pe fiecare parte a râului.

Cum arată lucrările

Muncitorii lucrează cu utilaje de mare tonaj, iar malurile sunt consolidate cu piatră și pământ, pentru a rezista mai bine la viituri. Zonele unde apa a săpat cel mai mult sunt acum refăcute și întărite, astfel încât râul să rămână între maluri chiar și la ploi abundente.

“Facem reparații și consolidări acolo unde apa a rupt malul. Nu sunt lucrări spectaculoase, dar sunt esențiale pentru siguranța satului”, a transmis inginerul Sebastian Nicolae Forir, șeful SGA Sibiu.

În timpul intervenției, echipele verifică și dacă există locuri unde apele menajere sunt deversate direct în râu. Dacă sunt descoperite astfel de deversări, acestea vor fi blocate imediat, pentru că poluează apa și pun în pericol sănătatea oamenilor.

Reprezentanții SGA atrag atenția că apele uzate nu au voie să ajungă în râu. Soluția pentru canalizare rămâne la Primăria Cisnădioara și la societatea Apă-Canal Sibiu, care gestionează rețeaua de apă și canalizare.

Mesaj către locuitori

Localnicii sunt rugați să sprijine aceste lucrări prin semnalarea rapidă a problemelor legate de poluare sau de malurile care cedează. Prezența utilajelor poate îngreuna puțin circulația în unele zone, dar autoritățile spun că e un efort necesar pentru a proteja gospodăriile și infrastructura satului.

“Îi rugăm pe oameni să fie alături de noi și să înțeleagă că aceste lucrări sunt pentru binele lor. Chiar dacă mai apar mici restricții de trafic, ele sunt temporare și necesare pentru a proteja casele și terenurile din Cisnădioara”, a mai precizat Forir.