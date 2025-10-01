sezonul gripal 2024-2025: cine beneficiază de vaccinare gratuită sau compensată

Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală a populației, în special a persoanelor din categoriile de risc. Vaccinarea este asigurată printr-un sistem accesibil, pe bază de rețetă compensată, cu distribuție prin farmacii cu circuit deschis.

Până la 18 mai 2025, peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) ca fiind vaccinate antigripal, dintre care 1.134.491 fac parte din grupele care beneficiază de decontare compensată, scrie Digi24.

Compensarea integrală a prețului vaccinului se aplică copiilor între 6 luni și 19 ani, gravidelor, persoanelor cu boli cronice, celor imunodeprimați, precum și personalului medico-sanitar. Compensarea parțială (50%) se acordă persoanelor între 45 și 65 de ani fără boli cronice.

Vaccinul poate fi ridicat din farmacii aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se face la medicul de familie sau în unități medicale autorizate.

Ministerul Sănătății subliniază importanța imunizării populației pentru prevenirea complicațiilor gripale.