Sibienii au acum posibilitatea de a comanda lemne de foc online, direct de la Romsilva, prin magazinul digital romsilva.store.

Conform unui comunicat de presă, în acest an Romsilva oferă populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel din anul precedent.

Astfel, în primele opt luni ale lui 2025, instituția a vândut direct cetățenilor peste 1 milion de metri cubi, la un preț mediu de 286 lei/metru cub, fără TVA.

În funcție de specie, sortiment și modalitatea de livrare, prețul lemnului variază între 150 și 600 lei/metru cub pentru lemnul ridicat din depozite. Persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu, care le vor îndruma în funcție de stocuri și numărul de solicitări către depozitele care dispun de lemn de foc.

Detalii privind oferta și prețurile pot fi consultate pe site‑ul romsilva.ro, la secțiunea „Publicitate anunțuri / Disponibil lemn pentru foc”.

De reținut: Romsilva nu este singurul furnizor de lemn pentru populație. Instituția administrează circa 4,2 milioane de hectare de păduri ale statului, precum și păduri private aflate sub contract.