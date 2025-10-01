Sute de studenți din toată țara, care au ales să studieze în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, au participat miercuri, 1 octombrie, la festivitatea de deschidere a noului an universitar. Bobocii au fost cei mai emoționați, dar și cei mai entuziasmați de începerea unei noi etape în viață.

Evenimentul a avut loc la Sala Transilvania, decizia mutării fiind luată din cauza avertismentelor meteorologilor care anunțau ploi. Cu toate acestea, vremea s-a dovedit a fi frumoasă la Sibiu. Sala a fost plină, fiecare loc fiind ocupat de studenți dornici să înceapă noul an universitar.

Printre aceștia se numără și Tobias, din Mediaș, care a ales să urmeze Facultatea de Științe Economice la ULBS. „Am venit cu gândul de a lega noi prietenii, asta în primul rând. Vreau să-mi continui studiile. Am puține emoții, dar am ales Sibiul pentru că mi se pare că oferă multe oportunități și locuri de muncă dintre care să aleg”, a declarat el.

Și Alexandru, student în anul I la Facultatea de Drept, și-a împărtășit gândurile. Acesta speră să fie patru ani frumoși. „În primul rând, vreau să-mi fac prieteni. Vreau să creez un mediu plăcut în jurul meu și, mai departe, să găsesc cursuri interesante, la materiile opționale. Sunt patru ani care sper să fie frumoși. Am ales să rămân în Sibiu pentru că îmi este util și am oameni aici care mă pot sprijini să îmi îndeplinesc visul. Am și o firmă de evenimente și încerc să le combin”, a spus studentul.

La festivitate au fost prezente și oficialități locale, printre care și primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, care a ținut un discurs amplu, în care a vorbit atât despre dificultățile contextului economic actual, cât și despre oportunitățile pe care le oferă orașul.

„Acest an universitar debutează sub niște auspicii nu prea fericite. România trece printr-o criză profundă, numită de unii bugetară. Din păcate, studenții se numără printre primele categorii afectate. Au fost tăiate bursele, care pentru unii reprezintă o sursă importantă de venit sau, cel puțin, o recompensă pentru efortul depus.

Mai mult, au fost eliminate și alte facilități. Vă va afecta această situație, fără îndoială. Uitându-mă acum la voi, îmi vin în minte versurile unui hit de la Voltaj: «Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani». Vă las pe voi să apreciați dacă aveți 20, 21, 22 sau 18 ani… Eu am mult mai mulți și nu mai știu cum e să trăiești cu adevărat la 20 de ani, dar știu că lipsa banilor nu scutește pe nimeni de griji.

Noua administrație locală încă nu și-a intrat complet în rol, dar o va face. Sper doar ca reducerile bugetare să nu afecteze activitățile culturale. Criza este reală, nu e o fantezie. Am experimentat una și în 2008, ca viceprimar. Atunci, salariile au fost tăiate cu 25%, dar am reușit să evităm concedieri prin reorganizare.

Am învățat că investițiile în infrastructură și cultură sunt esențiale. Cultura poate fi un motor de dezvoltare. Așa a fost și în Sibiu. Am investit mult, iar aceste investiții au pus în mișcare economia locală. Dragi studenți, paharul nu e doar pe jumătate gol. E și pe jumătate plin: sunteți studenți într-un oraș european, în spirit, cultură și atmosferă”, a transmis Astrid Fodor.

Rectorul Universității, prof. univ. dr. Sorin Radu, a întâmpinat studenții cu un mesaj de bun venit, adresat în special bobocilor: „Vă spun tuturor: bine ați venit la Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu! Mă adresez în special studenților din anul întâi, care pășesc pentru prima dată în universitatea noastră. Vă primim cu brațele deschise în comunitatea academică. Le spun bine ați venit și părinților, colegilor mei, oficialităților locale și partenerilor noștri din mediul economic – fără de care orașul și comunitatea noastră n-ar fi ce sunt astăzi.

Vremea ne-a jucat feste și ne-a împiedicat să organizăm festivitatea în Piața Mare, dar important e că suntem aici, împreună. Și în acest an, peste 5.000 de studenți au ales să studieze la ULBS. Ați venit din toate colțurile țării. Universitatea noastră este una modernă, orientată spre valorile europene, care susține gândirea critică, inovația și cercetarea avansată. Mi-aș dori să vă pot întreba personal pe fiecare: de ce ați ales să studiați aici, în frumosul nostru oraș? Pentru că urmează, poate, cei mai frumoși ani din viața voastră”, a declarat rectorul Sorin Radu.

În discursul său, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Sorin Radu, a încercat să se apropie de studenți nu doar prin cuvinte formale, ci și printr-un ton personal și adaptat generației Z.

„Ca rector al unei universități tinere, cu oameni tineri, îmi doresc să fiu mereu la curent cu modul vostru de a gândi, cu mindset-ul generației voastre”, a spus el, stârnind zâmbete în sală. A adăugat că încearcă să-și actualizeze constant limbajul, pentru a înțelege umorul tinerilor, inclusiv din meme, și să rămână conectat la ceea ce este relevant pentru studenți.

„Pe scurt, mi-am făcut cont de Instagram”, a mărturisit rectorul, spunând că odată cu această decizie a descoperit „o întreagă lume nouă”.

