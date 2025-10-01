Douăzeci de studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au desfășurat, în această vară, un stagiu de practică pe lângă procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, în baza unei convenții semnate între instituție și universitate.

Conform unui comunicat de presă, acordul a fost parafat de prim-procurorul Andrei-Iustin Coste și de rectorul ULBS, prof. univ. dr. Sorin Radu. Practica a vizat studenți din anii terminali (III și IV), împărțiți în două grupe: prima a desfășurat stagiul de trei săptămâni în iunie, iar cea de-a doua în septembrie 2025.

Pe durata programului, fiecare student a fost repartizat unui procuror, având ocazia să asiste sau să participe la activități precum redactarea de acte procedurale, strângerea de probe (audieri, percheziții, obținerea de mandate de supraveghere), dar și la ședințe de judecată, inclusiv în dosare de arestare preventivă. De asemenea, aceștia au fost implicați în activități administrative și sarcini specifice grefei.

Conducerea Parchetului a subliniat, în același comunicat, importanța implicării directe a tinerilor în procesul judiciar, ca mijloc de a forma viitori practicieni și de a atrage resursă umană de calitate spre profesiile juridice, în special spre magistratură.

Stagiul a fost posibil cu sprijinul decanului Facultății de Drept, conf. univ. dr. Sebastian Spinei, și al asist. univ. dr. Ioana Păcurariu.