tânăr și aventuros: un adolescent din mediaș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins fără permis

A condus fără permis și cu motocicleta neînmatriculată: dosar penal pentru un adolescent din Mediaș.
La data de 30 septembrie, în jurul orei 17:15, polițiștii rutieri din Mediaș au oprit pentru control o motocicletă pe strada Ighișului, condusă de un tânăr de 16 ani, din satul Moșna.
Verificările au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere, iar motocicleta nu era înmatriculată sau înregistrată.
În acest context, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.
Ultima oră
- Datoriile CFR Călători blochează trenurile electrice: doar locomotive diesel vor mai circula 10 minute ago
- Guvernul american a trimis acasă sute de mii de funcționari în concediu fără plată pe termen nedeterminat 41 de minute ago
- Anunț important pentru producătorii care vor să își vândă produsele la piața volantă de la Sala Transilvania 41 de minute ago
- Decizie finală la CSU Sibiu: ce se întâmplă cu prețurile la bilete / video 43 de minute ago
- Nicușor Dan cere Parlamentului să elimine scutirea fiscală pentru criptomonede 46 de minute ago