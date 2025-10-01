Comisia Europeană vrea să majoreze taxele pentru oțelul care vine din afara UE. Taxele vamale, stabilite în prezent la 25%, vor fi majorate „semnificativ”, a declarat comisarul european Stéphane Séjourné.
Comisia Europeană va propune extinderea și creșterea semnificativă a taxelor asupra oțelului străin importat în UE, a anunțat miercuri Stéphane Séjourné, potrivit Le Figaro. Anunțul a fost făcut în fața reprezentanților industriei, conform participanților la reuniune.
Bruxelles urmează să dezvăluie o nouă măsură pentru a proteja sectorul siderurgic, înlocuind o „clauză de salvgardare” care expiră anul viitor. Această nouă măsură va include reducerea cu „aproape jumătate” a cotelor care pot fi importate fără suprataxe, iar taxele vamale pentru oțelul străin, stabilite în prezent la 25%, vor fi majorate „semnificativ”, a explicat comisarul, așa cum au relatat martorii.
Noile măsuri ar putea fi anunțate marțea viitoare.
