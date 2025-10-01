tije de oțel laminate în fabricație, industriei metalurgice și construcții din românia.

Comisia Europeană vrea să majoreze taxele pentru oțelul care vine din afara UE. Taxele vamale, stabilite în prezent la 25%, vor fi majorate „semnificativ”, a declarat comisarul european Stéphane Séjourné.

Comisia Europeană va propune extinderea și creșterea semnificativă a taxelor asupra oțelului străin importat în UE, a anunțat miercuri Stéphane Séjourné, potrivit Le Figaro. Anunțul a fost făcut în fața reprezentanților industriei, conform participanților la reuniune.

Bruxelles urmează să dezvăluie o nouă măsură pentru a proteja sectorul siderurgic, înlocuind o „clauză de salvgardare” care expiră anul viitor. Această nouă măsură va include reducerea cu „aproape jumătate” a cotelor care pot fi importate fără suprataxe, iar taxele vamale pentru oțelul străin, stabilite în prezent la 25%, vor fi majorate „semnificativ”, a explicat comisarul, așa cum au relatat martorii.

Noile măsuri ar putea fi anunțate marțea viitoare.

