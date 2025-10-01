Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau urmează să călătorească în Franța că, în data de 2 octombrie 2025, este programată o grevă generală națională.

Foarte important! Greva va afecta următoarele domenii: transportul public și interurban, circulația trenurilor și zborurilor, educația, serviciile publice și sistemul sanitar.

Conform Mediafax, sunt așteptate întârzieri și întreruperi ale traficului în Paris, precum și în alte orașe mari din Franța. În paralel, vor avea loc manifestații care pot duce la restricții de circulație suplimentare.

Cei care călătoresc cu trenul: se recomandă consultarea aplicației SNCF Connect sau a site-ului sncf.com pentru actualizări privind cursele TGV, TER, Ouigo, Intercités, Transilien și trenurile internaționale.

Zboruri și aeroporturi: cei care au programate zboruri în acea perioadă sunt sfătuiți să verifice statusul acestora pe site-urile aeroporturilor Charles de Gaulle și Orly – parisaeroport.fr.

MAE recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale, să își planifice traseele cu atenție și să ia în calcul posibile întârzieri sau modificări ale serviciilor de transport.

