urmează cel mai așteptat eveniment al toamnei pentru cei mici: înscrierile continuă la crosul copiilor

Asociația ACS Pregătire Fizică și Sport Sibiu anunță organizarea Crosului Copiilor Sibiu – Toamna 2025, în Parcul Sub Arini, sâmbătă, 4 octombrie, o competiție de atletism dedicată celor mici.
Concursul se dorește a fi desfășurat la nivel înalt, tratând micii concurenți ca pe niște sportivi, organizarea fiind atentă cu condițiile optime pentru toți copiii. Astfel, se va folosi un cronometraj electronic cu rezultate live pe site-ul cronometraj.ro, pentru toți timpii participanților, precum în cazul sportivilor de înaltă performanță. În plus, fiecare participant va primi număr cu cip din partea organizatorilor.
În prezent sunt peste 435 de copii înscriși, iar doritorii o mai pot face până miercuri, 1 octombrie, ora limită 20:00. Link-ul pentru înscrierile online este: https://sportcopiisibiu.ro/inscrieri.
Categoriile de vârstă pentru concurs sunt pe fiecare an de naștere, de la 2011 până la 2019, cu precizarea că la 2019 pot participa și cei mai mici. În funcție de categoria de vârstă se aleargă pe distanțe de la 300 până la 900 de metri. Pentru fiecare categorie în parte, atât la băieți cât și la fete, se va organiza premierea pe podium a primelor 3 locuri, fiecare medaliat primind câte un tricou, o medalie și o diplomă.
Totodată, după organizarea premierilor, organizatorii anunță și o tombolă atractivă pentru toți participanții la concurs, unde cei mici pot câștiga una dintre cele 2 biciclete, 4 trotinete și 4 excursii la parcul de distracții Povestea Calendarului.
Evenimentul din Parcul Sub Arini își propune să ofere o experiență memorabilă pentru participanți, familii și comunitatea locală.
Pentru mai multe detalii, doritorii pot accesa siteul: https://sportcopiisibiu.ro/crosul-copiilor-toamna-2025
Asociația Pregătire Fizică și Sport (ACS) a fost înființată din dragoste pentru atletism de foști campioni și componenți ai loturilor naționale și care au avut rezultate notabile în decursul timpului. Membrii fondatori sunt Mihai Stoica, Adrian Drăgan și Ligia Cuciorovschi, în colaborare cu Mioara Magheru și Gabriel Băra.
Clubul ACS oferă servicii specializate de pregătire fizică pentru copii, cu vârste între 6 și 14 ani, prin activități sportive și recreative inspirate din atletism.
Ultima oră
- Casa Funerară Condoleanțe din Sibiu – servicii complete, discreție și sprijin în momentele dificile 1 minut ago
- Denis, băiatul din Mediaș care luptă cu o boală rară, mai are nevoie de ajutor. Mama: ,,Nu ne pierdem speranța” 2 minute ago
- Licitație ANAF Sibiu: Utilaje industriale, motostivuitoare și echipamente de mii de euro, scoase la vânzare 3 minute ago
- Sezonul gripal 2024-2025: cine beneficiază de vaccinare gratuită sau compensată 58 de minute ago
- CSU a clarificat situația lui Dan Fleșeriu: ”Pentru asta l-am readus în club” / video o oră ago