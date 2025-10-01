urmează cel mai așteptat eveniment al toamnei pentru cei mici: înscrierile continuă la crosul copiilor

Concursul se dorește a fi desfășurat la nivel înalt, tratând micii concurenți ca pe niște sportivi, organizarea fiind atentă cu condițiile optime pentru toți copiii. Astfel, se va folosi un cronometraj electronic cu rezultate live pe site-ul cronometraj.ro , pentru toți timpii participanților, precum în cazul sportivilor de înaltă performanță. În plus, fiecare participant va primi număr cu cip din partea organizatorilor.

În prezent sunt peste 435 de copii înscriși, iar doritorii o mai pot face până miercuri, 1 octombrie, ora limită 20:00. Link-ul pentru înscrierile online este: https://sportcopiisibiu.ro/inscrieri.

Categoriile de vârstă pentru concurs sunt pe fiecare an de naștere, de la 2011 până la 2019, cu precizarea că la 2019 pot participa și cei mai mici. În funcție de categoria de vârstă se aleargă pe distanțe de la 300 până la 900 de metri. Pentru fiecare categorie în parte, atât la băieți cât și la fete, se va organiza premierea pe podium a primelor 3 locuri, fiecare medaliat primind câte un tricou, o medalie și o diplomă.

Totodată, după organizarea premierilor, organizatorii anunță și o tombolă atractivă pentru toți participanții la concurs, unde cei mici pot câștiga una dintre cele 2 biciclete, 4 trotinete și 4 excursii la parcul de distracții Povestea Calendarului.

Evenimentul din Parcul Sub Arini își propune să ofere o experiență memorabilă pentru participanți, familii și comunitatea locală.