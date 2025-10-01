Începând de azi, 1 octombrie, tinerii cu vârsta de până în 26 de ani pot beneficia, gratuit, de vaccinare împotriva HPV (virusul Papiloma Uman), un virus care, în anumite forme, este responsabil de apariția cancerului de col uterin, a unor tipuri de cancere genitale sau chiar a cancerului orofaringian. Măsura este o necesitate stringentă, dat fiind faptul că, țara noastră ocupă primul loc, în Uniunea Europeană, în topul nefast al incidenței și mortalității cauzate de cancerul de col uterin (sursa: INSP). Până acum se puteau vaccina doar fetele cu vârste de până în 19 ani. În cursul anului trecut, în județul Sibiu, au fost imunizate anti-HPV 4319 persoane.

De vaccinare pot beneficia atât fetele cât și băieții. Vaccinul este de asemenea recomandat și adulților cu vârsta de până în 46 de ani, indiferent de sex.

”Faptul că persoanele de sex masculin sunt mai puțin afectate de virusul HPV este mai mult un mit! În realitate, riscurile pentru sănătate sunt aproape la fel de mari ca și în cazul femeilor. Incidența cancerelor orofaringiene este în creștere, în special în rândul bărbaților, la fel și numărul infecțiilor cauzate de virusul HPV. Vaccinarea nu trebuie văzută ca o simplă recomandare medicală ci ca o adevărată invesțiție în sănătatea proprie și în sănătatea celor dragi. Virusul se transmite în special prin contact sexual, dar și prin atingere piele pe piele sau prin utilizarea, la comun a obiectelor contaminate, iar în aceste condiții, vaccinarea se traduce prin protecție atât a propriei persoane cât și a partenerei si, mai departe, a propriului copil în cazul în care cuplul dorește să procreeze” a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Vaccinarea anti-HPV se poate face gratuit, pentru persoanele cuprinse în programul național. Serul imuninant poate fi prescris de către medici din toate specialitățile, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Vaccinarea se realizează de către medicii de familie, medicii epidemiologi, de boli infecțioase sau pediatrie. Conform legii, și medicii din alte specialități pot vaccina, însă numai cu condiția să dețină un atestat de vaccinologie.

Vaccinul se administrează intramuscular, în braț sau în coapsă. Pentru protecție maximă, în funcție de vârstă, se realizează în 2 sau 3 doze. Astfel, pentru persoanele cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani inclusiv, vor beneficia de o schemă cu 2 doze, administrate într-un interval de 6 până la 13 luni distanță una de alta. Persoanele cu vârsta de peste 15 ani, beneficiază de 3 doze de ser imunizant, iar administrarea rapelurilor se recomandă a se efectua la 2 respectiv 6 luni de la doza inițială.

Persoanele care nu se încadrează în programul național gratuit pentru vaccinarea anti-HPV pot beneficia de vaccin în regim compensat 50%, cu achiziția serului imunizant din farmacii.

Conform OMS (Organizația Mondială a Sănătății), sunt cunoscute peste 200 de tulpini de virus HPV. Dintre acestea 2 sunt cele care cresc riscul de apariție a cancerului.

Între factorii de risc ce pot contribui la infectarea cu HPV și, implicit, la migrarea către forme maligne de boală se numără fumatul, debutul precoce al vieții sexuale, sexul neprotejat cu mai mulți parteneri, imnitatea scăzută.

Dincolo de vaccinare, la fel de important este si screeningul anual. Să nu uităm că în forme incipente, cancerul de col nu are simptome ceea ce îl face detectabil doar prin analize specifice. Depistat tardiv, la nivel global, cancerul de col uterin are o rata de vindecare de doar 16%.

La nivelul județului Sibiu, în primele 6 luni ale acestui an, au fost depistate un număr de 30 de noi cazuri de cancer de col uterin. În evidențe, la nivelul întregului județ, luptă cu această boală, 576 de paciente. În 2024 au fost depistate 112 noi cazuri de cancer de col uterin, iar acum 2 ani, 53 de cazuri noi.





