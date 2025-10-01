Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) anunță că, începând de miercuri, se deschide etapa de preînscriere pentru acordarea sprijinului financiar de 39.900 lei destinat achiziționării de tehnologii asistive pentru copiii cu dizabilități.

Inițiativa face parte din proiectul „Tech-Assist”, care urmărește creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor cu handicap. Pot beneficia de aceste e-vouchere copiii care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți sau tutori. Totodată, nu trebuie să fi beneficiat în ultimul an de finanțare publică pentru același tip de tehnologie.

Cu ajutorul e-voucherelor, părinții pot achiziționa o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi a copiilor, precum scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software specializat, mobilier adaptat sau sisteme de alarmă.

Fiecare e-voucher are o valoare maximă de 39.900 lei, TVA inclus, și poate fi folosit pentru achiziționarea a până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Etapa de preînscriere începe miercuri la ora 10:00, iar părinții/tutorii interesați sunt invitați să acceseze platforma oficială pentru a depune cererile.