Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) anunță că, începând de miercuri, se deschide etapa de preînscriere pentru acordarea sprijinului financiar de 39.900 lei destinat achiziționării de tehnologii asistive pentru copiii cu dizabilități.
Inițiativa face parte din proiectul „Tech-Assist”, care urmărește creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor cu handicap. Pot beneficia de aceste e-vouchere copiii care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți sau tutori. Totodată, nu trebuie să fi beneficiat în ultimul an de finanțare publică pentru același tip de tehnologie.
Cu ajutorul e-voucherelor, părinții pot achiziționa o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi a copiilor, precum scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software specializat, mobilier adaptat sau sisteme de alarmă.
Fiecare e-voucher are o valoare maximă de 39.900 lei, TVA inclus, și poate fi folosit pentru achiziționarea a până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.
Etapa de preînscriere începe miercuri la ora 10:00, iar părinții/tutorii interesați sunt invitați să acceseze platforma oficială pentru a depune cererile.
Ultima oră
- Urmează cel mai așteptat eveniment al toamnei pentru cei mici: înscrierile continuă la Crosul Copiilor 32 de minute ago
- Nu ratați Gala Sibiu Opera Festival 2025: nouă tineri artiști urcă pe scena sălii Thalia 46 de minute ago
- S-a redeschis traficul rutier pe Transalpina 52 de minute ago
- Viață mai bună pentru copiii cu dizabilități: încep înscrierile pentru vouchere de 39.000 lei o oră ago
- Copiii vulnerabili din Sibiu au nevoie de tine: programul „Ajungem MARI” caută urgent voluntari o oră ago