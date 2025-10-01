whatsapp devine mai interactiv: pozele se transformă în scurte videoclipuri

WhatsApp a început să ofere utilizatorilor posibilitatea de a transforma fotografiile obișnuite în scurte povești animate, prin suportul pentru Live Photos. Această funcție permite ca imaginile să fie redate cu câteva secunde de mișcare și sunet, similar cu modul în care sunt vizualizate în galeria iPhone.

Printr-o apăsare lungă pe o fotografie, utilizatorii pot retrăi momentul surprins, nu doar printr-un cadru static, ci printr-o scurtă secvență video. Funcția este disponibilă treptat și nu pentru toți utilizatorii, iar în prima fază aceștia pot doar să vizualizeze fotografiile Live, opțiunea de trimitere urmând să fie activată ulterior.

Meta a confirmat că acest update reprezintă doar începutul unei serii de funcții menite să facă WhatsApp mai expresiv și mai interactiv. În ultimele luni, platforma a introdus și Motion Photos pentru Android, teme de chat generate cu ajutorul inteligenței artificiale și fundaluri animate pentru apelurile video.