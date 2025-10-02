În ultimele luni, experții în securitate cibernetică au observat o creștere alarmantă a numărului de videoclipuri false, cunoscute sub numele de deepfake-uri, care circulă pe rețelele sociale precum Facebook și Instagram. Aceste materiale sunt create folosind inteligența artificială pentru a manipula imagini și sunete, astfel încât să pară că persoane reale spun sau fac lucruri pe care, de fapt, nu le-au făcut.

Escrocii folosesc aceste videoclipuri pentru a păcăli utilizatorii, cu scopuri financiare sau pentru a răspândi informații false. Exemple frecvente includ clipuri în care persoane publice sau prieteni virtuali „fac” declarații care le pot afecta imaginea sau „cer” bani prin mesaje aparent autentice.

Specialiștii avertizează că deepfake-urile pot fi extrem de convingătoare și că utilizatorii trebuie să fie extrem de precauți. Recomandările includ:

Verificarea sursei videoclipului;

Nu da click pe linkuri suspecte sau atașamente;

Raportarea materialelor suspecte platformelor sociale;

Folosirea de programe antivirus și actualizarea constantă a aplicațiilor.

Autoritățile române și platformele sociale colaborează pentru a limita răspândirea deepfake-urilor, dar experții subliniază că cea mai eficientă protecție rămâne vigilența utilizatorului. „Dacă un videoclip pare ciudat, exagerat sau prea spectaculos pentru a fi adevărat, cel mai bine este să nu îl distribuiți și să îl verificați înainte de orice reacție”, explică un specialist în securitate cibernetică.

Fenomenul deepfake-urilor este în continuă creștere la nivel global, iar România nu face excepție. Utilizatorii sunt sfătuiți să trateze orice clip neobișnuit cu scepticism și să protejeze informațiile personale pentru a evita să devină victime ale escrocilor online.