Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil începând de joi pentru zona montană înaltă a județului Sibiu, la peste 1.500 de metri. Pe crestele Munților Făgăraș, precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi intense, iar depunerile de zăpadă vor fi semnificative.

Turiștii care intenționează să urce în zonă sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile meteo și să se echipeze corespunzător. Accesul la Bâlea Lac se poate face pe Transfăgărășan, cu anvelope de iarnă, sau cu telecabina, dacă vremea permite.

Meteorologii recomandă prudență sporită și evitarea deplasărilor în zonele montane înalte dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță.