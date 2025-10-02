a intrat ”brusc” pe interzis: tânăr din blăjel, prins la volan fără permis

Un tânăr de 20 de ani, din satul Blăjel, a fost depistat de polițiștii rutieri din Mediaș conducând un autoturism fără a deține permis de conducere. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 octombrie, în jurul orei 01:00.

Potrivit oamenilor legii, autoturismul circula dinspre strada Stephan Ludwing Roth spre strada Unirii și a virat brusc pe o stradă, încălcând indicatorul „accesul interzis”. Polițiștii au procedat la urmărirea vehiculului și l-au oprit ulterior, identificând conducătorul.

În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul nu avea permis de conducere, iar autoritățile au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără permis, urmând a fi stabilite toate împrejurările.

Poliția reamintește că astfel de fapte reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră și pot atrage răspunderea penală a celor care le comit.