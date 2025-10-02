alertă meteo: ninsori puternice în zona montană la județului sibiu și ploi în rest

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă în perioada 2 octombrie 2025, ora 10:00 – 3 octombrie 2025, ora 23:00, pentru altitudinile de peste 1.500 m din județul Sibiu.

Meteorologii prognozează ninsori abundente, temporar viscolite, cu rafale de vânt de 70–80 km/h, iar stratul de zăpadă depus va ajunge între 30 și 50 cm.

Autoritățile recomandă:

Amânarea activităților în aer liber – lucrul la înălțime sau în spații deschise devine periculos.

Evitarea zonelor cu copaci, stâlpi sau panouri publicitare, care pot fi doborâte de vânt.

Nu porniți la drum în condiții de viscol și ninsoare puternică; dacă deplasarea este absolut necesară, verificați starea drumurilor.

Iubitorii de drumeții sunt sfătuiți să evite deplasările pe crestele montane, unde vizibilitatea redusă și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare. De asemenea, se recomandă amânarea ascensiunilor dificile și a drumețiilor lungi, deoarece vremea se poate înrăutăți brusc.

În caz de urgență, apelurile se fac la 112. Pentru sfaturi suplimentare privind protecția în astfel de condiții, accesați fiipregatit.ro sau utilizați aplicația mobilă DSU.