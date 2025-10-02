alertă pe râurile din județul sibiu. cod galben de inundații

Hidrologii au emis joi o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru opt județe din țară. Codul portocaliu se aplică râurilor din următoarele bazine hidrografice:

Dunăre: județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj

Desnăţui: județele Mehedinți și Dolj

Jiu: județele Gorj, Mehedinți și Dolj

Olt: județele Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj

Călmăţui: județele Olt și Teleorman

Vedea: județele Argeș, Olt și Teleorman

Avertizarea este valabilă vineri, de la ora 6:00, până sâmbătă, la ora 12:00.

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod galben pentru râurile din mai multe bazine hidrografice, printre care: Mureș (Alba, Sibiu, Hunedoara), Timiș, Pogăniș, Bârzava, Moravița (Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (Caraș-Severin), Cerna (Gorj și Caraș-Severin), Dunăre (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj), Desnăţui (Mehedinți și Dolj), Jiu (Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Dolj), Olt (Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj, Dolj), Călmăţui (Olt și Teleorman), Vedea (Argeș, Olt, Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov), Ialomița (Dâmbovița, Prahova, Ilfov), Prahova (Prahova, Ialomița), Buzău (Brașov, Covasna, Buzău, Prahova), Râmnicu Sărat (Buzău, Vrancea), Putna (Vrancea), precum și râurile din Dobrogea (Constanța și Tulcea).

Codul galben este valabil de joi, ora 16:00, până sâmbătă, la ora 24:00.