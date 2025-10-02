alertă: persoană infectată cu virusul west nile la sibiu / update

O femeie din Tălmaciu s-a infectat cu virusul West Nile. Aceasta este internată în Spitalul Județean din Sibiu, fiind sub observația atentă a medicilor.

UPDATE

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu vine cu detalii despre acest caz. Potrivit reprezentanților instituției, este vorba despre „un caz probabil” de infectare, care nu a fost confirmat. Pacienta nu a călătorit în afara țării.

„Vorbim despre un caz PROBABIL de infectare, nu un caz confirmat. Pacientei în cauză i-au fost recoltate probe serologice (din sânge) și LCR (lichid cefalorahidian), probe trimise de către epidemiologii DSP Sibiu la Centrul Regional de Sănătate Publică din Cluj pentru analiză. Proba serologică a avut rezultat pozitiv, cea LCR a prezentat rezultat negativ. Acesta este și motivul pentru care cazul este definit ca ”probabil” și nu ”confirmat”. Pentru confirmare, a fost recoltat un nou set de probe. Și acestea au fost trimise la CRSP Cluj iar la momentul de față sunt în lucru. În timpul anchetei epidemiologice efectuate de către specialiștii DSP Sibiu s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu a călătorit în afara țării”, informează DSP Sibiu.

Localnicii nu au motive de temere, deoarece virusul nu se transmite de la om la om. Riscul de creștere a numărului de cazuri este extrem de mic – aproape de zero.

„La momentul de față nu există niciun pericol pentru populația din localitate. Virusul NU se transmite de la om la om. Nu există indicii că din zona respectivă ar mai fi persoane care să prezinte simptome specifice și să poată fi astfel ridicată suspiciunea de infectare. În plus, având în vedere condițiile meteo și perioada din an, riscul de creștere a numărului de infectări este aproape nul. Totuși, ca măsură preventivă, în limita posibilităților oferite de condițiile meteo, Direcția de Sănătate Publică Sibiu a recomandat administrației locale Tălmaciu, intensificarea măsurilor de combatere a țânțarilor. Conform protocoalelor în vigoare, DSP Sibiu a notificat Direcția Sanitar Veterinară și Centrul de Transfuzii Sibiu cu privire la existența acestui caz probabil de infectare cu West Nile”, mai arată DSP Sibiu.

Cât despre măsura de restricție la donare anunțată de către reprezentanții Centrului de Transfuzii Sibiu pentru donatorii din Tălmaciu, DSP arată că aceasta este una preventivă. „Sângele este o resursă extrem de prețioasă, care trebuie recoltată și utilizată în condiții de maximă siguranță, iar astfel de măsuri sunt luate la orice tip de suspiciune infecțioasă, nu doar la West Nile”.

În acest sezon nu au fost înregistrate alte cazuri probabile sau confirmate cu West Nile.

West Nile este o infecție virală care, în 99% din cazuri nu provoacă probleme grave de sănătate. Dacă nu este asimptomatică, infecția cu virsul West Nile manifestă prin febră, dureri de cap, dureri musculare și articulare, greața, diaree, vărsături, inflamare a ganglionilor limfatici.

Măsurile de prevenire a infectării constau în primul rând din evitarea înțepăturilor de țânțari (purtarea de îmbrăcăminte care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, utilizarea de substanțe cu efect repelent) și protejarea locuinței (montarea de plase de protecție împotriva insectelor, golirea surselor de apă stătătoare, îndepărtarea gunoiului și deșeurilor din curte).

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sibianca a venit la spital la mijlocul lunii septembrie, iar în 1 octombrie a fost confirmată cu West Nile.

„Pacienta, în vârstă de 55 de ani, a fost internată la data de 17 septembrie, având multiple comorbidități. La data de 1 octombrie, a fost confirmată prezența virusului West Nile. În prezent, starea sa generală este relativ bună în ceea ce privește manifestările infecției”, spun Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

În luna octombrie, nicio persoană din Tălmaciu nu va avea voie să doneze sânge. Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu a oferit mai multe detalii despre procedurile în astfel de cazuri.