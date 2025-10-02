bătăi, amenințări și scandaluri: două ordine de protecție într-o singură zi la sibiu

Ziua de 1 octombrie 2025 a fost marcată de mai multe incidente de violență domestică în județul Sibiu. Polițiștii au intervenit la șase sesizări, iar în două dintre cazuri evaluarea riscului a rezultat pozitiv, fiind emise ordine de protecție provizorii pentru a proteja victimele.

Un caz grav s-a petrecut în comuna Șeica Mică, unde o tânără de 20 de ani a fost scoasă din locuință de concubinul său, un bărbat de 26 de ani din Axente Sever, pe fondul unui conflict spontan. Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever s-au deplasat imediat la fața locului și au constatat că tinerei îi era pusă în pericol libertatea și integritatea fizică. Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile împotriva agresorului.

Un alt incident a avut loc în municipiul Sibiu, unde o tânără de 22 de ani și-ar fi agresat mama, în vârstă de 51 de ani, aruncând cu alimente și amenințând-o prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Polițiștii au intervenit rapid și, după evaluarea riscului, au emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile împotriva fiicei agresive.

Autoritățile reamintesc că violența domestică este monitorizată atent și că victimele pot solicita sprijin imediat la poliție pentru a fi protejate.