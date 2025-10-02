Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a anunțat că, între 3 octombrie, ora 14:00, și 6 octombrie, ora 08:00, vor avea loc optimizări ale aplicațiilor informatice la nivel național.

În această perioadă, serviciile de eliberare și înmânare a actelor de identitate vor fi temporar indisponibile. Astfel, vineri, 3 octombrie, între 14:00 și 15:30, nu se vor putea efectua înmânări de acte de identitate la sediul DJE Sibiu.

Instituția le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și recomandă ca solicitările de acte de identitate să fie programate în afara intervalelor indicate, pentru a evita eventualele neplăceri.