Miercuri, 1 octombrie 2025, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman a fost alături de seniorii din comunitate, participând la manifestările organizate în cinstea acestora.

Primarul i-a vizitat pe beneficiarii Unității de Asistență Medico-Socială Mediaș și pe cei ai Căminului pentru persoane vârstnice „Sfântul Mihail Mărturisitorul”, unde seniorii au avut parte de un scurt moment festiv și un program artistic susținut de Cosmina Fulea. Atmosfera a fost una deosebită, plină de bucurie, respect și recunoștință pentru cei care au contribuit de-a lungul vieții la dezvoltarea comunității medieșene.

https://www.youtube.com/watch?v=pREHox9jaMg

Ulterior, edilul a fost prezent la evenimentul organizat de Asociația Pensionarilor Mediaș 2007, desfășurat într-un local din oraș, unde a avut ocazia să se întâlnească și să discute cu numeroși membri ai comunității persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș.

„Ziua de 1 octombrie este o zi cu totul și cu totul specială. Am avut astăzi parte de un eveniment frumos la Unitatea de Asistență Medico-Socială, la căminul pentru persoane vârstnice și Asociația Pensionarilor organizează un eveniment extrem de frumos. Le mulțumesc pentru invitație, îi asigur pe toți de toată susținerea mea ca primar și le urez din suflet tuturor persoanelor vârstnice din Mediaș un sincer „La mulți ani!”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.