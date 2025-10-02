În contextul avertizărilor meteorologice COD ROȘU emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru județele Dolj și Olt, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus unităților subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.
Pentru a sprijini echipajele locale, a fost dispusă dislocarea personalului și a tehnicii de intervenție din alte județe:
-
ISU Hunedoara și ISU Timiș au trimis către ISU Dolj: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze și 2 autospeciale pentru muncă operativă.
-
ISU Brașov și ISU Sibiu au trimis către ISU Olt: 16 motopompe, 3 autocamioane, 2 microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă.
Din cadrul ISU Sibiu, în județul Olt au fost mobilizate două motopompe de mare capacitate, șase motopompe transportabile, un autocamion, un microbuz și două autospeciale de primă intervenție, tehnica fiind operată de 11 pompieri.
Evoluția situației din teren este monitorizată permanent de grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, pentru a asigura gestionarea promptă a oricăror situații de urgență.
Autoritățile reamintesc populației că informații utile privind modul de comportare în caz de situații de urgență pot fi consultate pe platforma națională fiipregatit.ro sau prin aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.
Ultima oră
- Cod roșu de inundații în Olt: Pompierii sibieni, trimiși de urgență 2 minute ago
- De ce românii achită rate uriașe la bănci: dobânzi mai mari decât în vest 44 de minute ago
- Părinții, revoltați: copiii îngheață de frig într-o grădinița din Sibiu! Au adus aeroterme de acasă o oră ago
- Pană de curent majoră în toată Mărginimea Sibiului o oră ago
- Alertă pe râurile din județul Sibiu. Cod galben de inundații 2 ore ago