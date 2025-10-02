Chiar dacă salariile românilor nu se compară cu cele din țările vest-europene, costul creditelor ajunge adesea să fie mult mai mare în România decât în alte state din Uniunea Europeană. Specialiștii atrag atenția că, pentru același tip de împrumut, la aceeași bancă, un român poate plăti de până la trei ori suma împrumutată, comparativ cu un cetățean din vest.

Principala cauză este nivelul ridicat al dobânzilor practicate de băncile din România, care se situează printre cele mai mari din Europa. Acest lucru face ca ratele lunare să fie foarte mari raportat la veniturile medii ale românilor, scrie Antena3.

Chiar și când condițiile creditului sunt identice – aceeași bancă, aceeași sumă împrumutată, aceeași perioadă de rambursare – diferențele dintre sucursalele din România și cele din afara țării pot duce la costuri mult mai mari pentru clienții români.

Economiștii recomandă românilor să fie atenți la dobânzile efective, la comisioane și la perioada de rambursare atunci când contractează un credit și să compare ofertele disponibile, nu doar la nivel local, ci și în context european, pentru a evita suprataxarea.

Această situație subliniază dificultățile cu care se confruntă românii în accesarea serviciilor financiare, în contextul salariilor mai mici și a costurilor ridicate ale creditelor.