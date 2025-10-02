Accidentat la faza golului primit de FC Hermannstadt în jocul cu FC Argeș, 0-1 pe Municipal, fundașul sibienilor, Andreas Karo va lipsi de pe teren cel puțin două săptămâni.

Karo a greșit din postura de ultim apărător la meciul pierdut în ultima etapă de FC Hermannstadt la Sibiu, 0-1 cu FC Argeș. Fundașul sibian a fost deposedat de rapidul Caio, care a scăpat singur cu Căbuz și a marcat unicul gol al jocului.

Reluările tv ulterioare dinspre poarta sibiană au arătat însă că cipriotul a fost faultat în momentul duelului, fiind schimbat la câteva minute de antrenorul Măldărășanu.

La o zi după meci, Andreas Karo a avut genunchiul umflat, astfel că cipriotul a fost trimis pentru investigații medicale și a efectuat un examen RMN. Diagnosticul doctorilor a fost o leziune de menisc și ligamente, iar jucătorul Sibiului va efectua tratament medical cel puțin 10 zile.

Karo va rata astfel jocurile cu CFR Cluj (5 octombrie, deplasare) și Csikszereda Miercurea Ciuc (acasă). Dacă jucătorul se va reface rapid, el ar putea reveni pe teren în deplasarea de la Botoșani, de la finalul acestei luni.

Cum se știe, Silviu Balaure este și el indisponibil minim șase luni, după ce a fost operat de ligamente în urma unei accidentări suferită în amicalul cu CSC Șelimbăr.