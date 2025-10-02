Cadavrul unui tânăr în vârstă de 20 de ani din Tălmaciu a stat 10 luni la morgă în Sibiu. Mama băiatului a crezut, în tot acest timp, că fiul ei este dispărut și nu s-a gândit o clipă că ar putea fi decedat. A aflat abia acum că nu mai e în viață, când a fost chemată să îi ridice trupul neînsuflețit.

O femeie din satul Tălmăcel, orașul Tălmaciu, trece printr-o dramă de nedescris. Zilele trecute a fost anunțată să ridice cadavrul fiului ei de la morgă. Timp de 10 luni a stat acolo, arată autoritățile, care spun că tânărul nu a putut fi identificat.

Credea că e dispărut, dar era mort de 10 luni

Robert a dispărut anul trecut în toamnă. S-ar fi certat cu tatăl vitreg și a hotărât să plece din casa părintească din Tălmăcel. Nu a spus nimănui ce are de gând să facă, astfel că toți cei apropiați s-au resemnat, sperând că, într-o bună zi, se va întoarce acasă.

Dar nu s-a mai întors. În 23 noiembrie 2024, Robert a fost găsit spânzurat de un copac într-o pădure din Orlat. Oamenii legii au început cercetările, cadavrul fiind preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Trupul lui Robert a stat vreme de 10 luni la morga Spitalului Județean din Sibiu. Mama băiatului a fost anunțată abia în luna septembrie a acestui an să vină să ridice cadavrul.

„Pentru ea a fost un șoc. S-a trezit cu poliția la ușă. I-au zis că a fost găsit spânzurat anul trecut și acum poate să vină să îl ia acasă. Medicina Legală l-a dus la morgă, iar de atunci a stat acolo. I-au spus că nu l-au putut identifica. Nu știam că e mort”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, o persoană din cercul familiei.

Spital: „Cadavrul a fost păstrat în condiții optime”

Trupul tânărului a stat, în toate aceste luni, până la identificare, în condiții optime, în camera frigorifică, arată reprezentanții Spitalului Județean într-un răspuns pentru Ora de Sibiu. Mama băiatului s-a prezentat la morgă în 23 septembrie pentru a ridica certificatul de deces, iar a doua zi trupul lui a fost preluat de un serviciu funerar în vederea înmormântării.

„Cadavrul numitului a fost preluat de Serviciul Județean de Medicină Legală Sibiu la data de 23 noiembrie 2024, ca și CIN (cadavru cu identitate necunoscută), fiind păstrat în condiții optime (cameră frigorifică) până la identificarea sa și a unor eventuali aparținători. Am fost informați despre identitatea cadavrului la data de 22 septembrie 2025, ocazie cu care ni s-a comunicat că aparținătorii se vor prezenta în vederea ridicării cadavrului în cursul aceleiași zile. La data de 22 septembrie 2025, mama decedatului s-a prezentat la sediul unității noastre și a ridicat certificatul medical constatator al decesului, iar în 24 septembrie 2025 cadavrul a fost ridicat de către firma de servicii funerare desemnată de către aparținători”, a precizat Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Ce spune poliția

În momentul în care a fost găsit spânzurat, tânărul nu avea niciun document de identitate la el. De asemenea, familia nu a anunțat dispariția la poliție, astfel că anchetatorii nu au avut, la acel moment, nici măcar o pistă, fapt ce a îngreunat identificarea lui. Abia luna trecută au apărut noi informații, iar tânărul a putut fi identificat.

„La data de 23.11.2024, în extravilanul localității Orlat, a fost identificată o persoană de sex masculin decedată prin spânzurare. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, la aceeași dată, a fost înregistrat dosarul penal nr. 12.539/23.11.2024, respectiv nr. unic 727/90/P/2024 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 192 alin. 1 Cod penal, dosar aflat în lucru la Secția nr. 6 Poliție Rurală Orlat. Precizăm faptul că de la momentul identificării cadavrului au fost efectuate toate activitățile specifice în astfel de cauze. În luna septembrie 2025, în urma activităților specifice desfășurate, au fost identificate elemente noi care au fost puse la dispoziția Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectorului de Poliție Județean Sibiu, astfel că la data de 22.09.2025 a fost stabilită cu certitudine identitatea persoanei decedate. De îndată, a fost anunțată atât familia bărbatului, cât și Serviciul Județean de Medicină Legală Sibiu, în vederea efectuării procedurilor necesare, inclusiv de recunoaștere de către aparținători. Precizăm faptul că, la nivelul IPJ Sibiu, nu a fost înregistrată nicio sesizare privind dispariția, respectiv plecarea voluntară a bărbatului de la domiciliu”, a precizat Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru Ora de Sibiu, că nu au existat suspiciuni în ceea privește decesul tânărului. Cercetările au fost efectuate în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de ucidere din culpă, fiind vorba despre o moarte fără suspiciuni de omor.