fuego, cadoul muzical pentru pensionarii din cisnădie: seara s-a încheiat cu ovații / foto

Pe 1 octombrie 2025, pensionarii din Cisnădie au fost sărbătoriți într-un eveniment special organizat de Primăria Orașului, la Casa de Cultură. Manifestarea a inclus un concert dublu susținut de Paul Surugiu, cunoscut drept Fuego, care a încântat publicul prezent.

La eveniment a participat și primarul orașului, care le-a transmis seniorilor un mesaj emoționant:

„Din punctul meu de vedere, astăzi nu sărbătorim vârsta, ci viața. O viață îndelungată, care nu se măsoară în ani, ci în amintiri frumoase, în zeci de mii de ore de muncă, în grija pentru familie și în tot ce ați lăsat în urmă… Ați ridicat case, ați crescut copii, ați ținut familiile și comunitatea laolaltă. Dacă Cisnădia merge astăzi mai departe, este și pentru că voi ați pregătit drumul în anii grei care au trecut, și înainte, și după Revoluție. Vă doresc la mulți ani și să rămâneți mereu cu inima tânără!”

Evenimentul a atras un număr mare de participanți, printre care mulți pensionari care au apreciat atmosfera festivă și invitația făcută de administrația locală.