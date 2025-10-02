Bărbat cercetat penal după ce a încălcat ordinul de protecție împotriva mamei sale.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Ocna Sibiului, este cercetat penal pentru încălcarea ordinului de protecție emis împotriva sa. Incidentul s-a petrecut pe 1 octombrie 2025, în jurul orei 19:50, când bărbatul s-ar fi apropiat de locul de muncă al mamei sale, o femeie de 64 de ani, domiciliată în județul Alba, ignorând restricțiile impuse prin ordinul de protecție valabil până în februarie 2026.

Polițiștii au verificat situația la fața locului și au constatat că faptele reclamate se confirmă, fiind întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, polițiștii subliniind că astfel de încălcări sunt tratate cu maximă seriozitate pentru protecția persoanelor vulnerabile.