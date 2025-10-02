klaus iohannis rămâne fără casa din centrul sibiului. anaf a pus în aplicare executarea silită

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost evacuat din casa sa din centrul Sibiului, după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în aplicare executarea silită. Decizia vine în urma hotărârii instanței, care a anulat certificatul de moștenitor folosit la dobândirea imobilului.

Surse din Ministerul de Finanțe au declarat pentru MEDIAFAX că miercuri inspectorii ANAF au solicitat predarea cheilor casei de pe strada Nicolae Bălcescu. Pentru că fostul președinte nu a dat curs notificărilor anterioare, momentul a fost tensionat, însă, în final, Iohannis a colaborat cu autoritățile.

Imobilul, amplasat în centrul istoric al Sibiului, a revenit statului român. Klaus Iohannis îl dobândise inițial prin cumpărarea cotei-părți de la Rodica Baștea, cetățean român stabilit în SUA, pentru suma de 3.200 de euro. Ulterior, instanța a constatat că documentele de moștenire folosite în tranzacție erau false.

Pe lângă pierderea casei, fostul șef de stat are de achitat aproape un milion de euro către ANAF, sumă ce reprezintă contravaloarea lipsei de folosință pentru perioada 1999–2015, când imobilul a fost închiriat către o bancă. La această sumă se adaugă dobânzi și penalități.