mediașul, încă un atac virulent la adresa transgaz: ”e o jignire la adresa orașului, copiilor și sportului” / video

Președintele clubului ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean a lansat joi încă un atac direct către compania Transgaz, cea care refuză de trei ani să permită accesul echipei locale pe Stadionul ”Gaz Metan”.

Într-o conferință de presă susținută joi, Ionuț Buzean a subliniat încă o dată că bugetul actual al clubului este insuficient pentru a acoperi costurile legate de echipa de seniori și cei 400 de juniori angrenați în comptiții județene și naționale. Conducătorul clubului face încă un apel public către Romgaz și Transgaz, să susțină fotbalul medieșean.

”Poate devin un pic deranjant cu problemele pe care cu care ne confruntăm, dar consider că pentru o dezvoltare sănătoasă avem nevoie de un sprijin financiar mult mai consistent. Repet, avem în jur la 400 de copii legitimați la noi la club, ei sunt angrenați în 6 competiții naționale și încă 5 județene. Costurile pentru aceste competiții sunt enorme, pentru că la grupele care sunt angrenate în competiții naționale am fost repartizați în grupa de Banat, avem deplasare la Caransebeș și așa mai departe. Sunt costuri imense de transport, de mâncare, de baremuri, de arbitraj când jucăm pe teren propriu, însă finanțările în continuare se lasă așteptate” a declarat fostul jucător al Gazului Metan.

”Romgaz a fost pilonul principal în fotbalul medieșean”

Ionuț Buzean a solicitat încă o dată companiilor Romgaz și Transgaz să susțină financiar clubul de pe malul Târnavei Mari. ”Sunt conștient că la un moment dat, probabil vor veni și cele două companii cu totul alături de proiectul nostru. Sper să înțeleagă cât mai repede că sportul este o necesitate, este parte din acest oraș și sper să vină cât mai repede, alături de proiectul proiectul nostru. Referitor la compania Romgaz, cea care practic a fost pilonul principal în tot ce înseamnă fotbalul medieșean în ultimii 70 de ani, consider că un aport mai consistent din partea lor ar fi binevenit. Repet, în clubul nostru sunt foarte mulți copii ai angajaților Romgaz, ei sunt născuți, crescuți aici și consider, atâta timp cât cele două companii își au sediile sociale pe teritoriul Mediașului, au și obligația să susțină toate activitățile din acest oraș” a punctat Buzean.

Transgaz deține controlul asupra Stadionului Gaz Metan și deși este într-o stare avansată de degradare, compania refuză să permită accesul echipei locale de seniori. Cum se știe, Transgaz cere circa 8000 euro pentru a organiza un meci de Liga 3, sumă enormă pentru o echipă de Liga 3. Pentru a-și juca meciurile pe noua arenă din Sibiu, medieșenii ar trebui să scoată din buzunar câte 1.200 de euro per meci

Conducătorii clubului se plâng de faptul că nu pot găsi cale de dialog cu șeful Transgaz, Ion Sterian, cel care încasează 31.000 de euro lunar de la compania de gaz.

”Referitor la stadion, am vrut să ating și acest punct, deja avem acest proiect de trei ani și jumătate. Consider că e o jignire adusă orașului, o jignire adusă copiilor, dar în primul rând sportului. Am făcut nenumărate solicitări în acest sens, însă din păcate toate au fost respinse. Consider că acest stadion a fost construit pentru locuitorii orașului, pentru copiii care practică fotbal și, din păcate, în momentul de față, ne este luat acest drept” a mai conchis Ionuț Buzean.

Momentan, medieșenii își joacă meciurile pe terenul secundar aflat în complexul stadionului local.