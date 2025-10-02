noapte cu surprize la tălmaciu: localnic prins la volan, beat criță

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din localitatea Tălmaciu, a fost depistat de polițiștii rutieri conducând sub influența alcoolului în noaptea de 1 spre 2 octombrie, în jurul orei 00:30.
Oamenii legii au oprit autoturismul pe strada 1 Decembrie și au efectuat testul alcoolscopic, care a indicat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost escortat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările sunt în desfășurare la nivelul Poliției Orașului Tălmaciu pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
