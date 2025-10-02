pană de curent majoră în toată mărginimea sibiului / update

Locuitorii din Mărginimea Sibiului se confruntă, joi dimineața, cu o pană de curent majoră. Sunt afectate mai multe localități.

UPDATE

„În cursul zilei de astăzi, pe linia electrică aeriană de 110 kV Sibiu Vest – Orlat a avut loc o declanșare, eveniment care a determinat întreruperea alimentării cu energie electrică a stațiilor de transformare 110/20 kV Orlat și Miercurea Sibiului. Acestea deservesc zona de vest a județului Sibiu, până la limita cu județul Alba. Alimentarea pe linia electrică aeriană de 110 kV Sibiu Vest – Orlat a fost restabilită în aproximativ 3 minute. În prezent, echipele operative acționează în teren pentru reluarea alimentării și pe liniile de 20 kV racordate la stațiile de transformare menționate”, transmit reprezentanții DEER.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit Distribuție Energie Electrică România (DEER), au fost semnalate mai multe întreruperi accidentale de curent în mai multe localități din județul Sibiu. La ora 11:30, se înregistrau întreruperi în Tilișca, Sibiel, Săliște, Săcel, Poiana Sibiului, Orlat, Miercurea Sibiului, Jina, Dobârca, Cristian, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos și Aciliu.

Întreruperile accidentale erau semnalate, la ora 11:38, în următoarele zone:

Termenul de remediere al defecțiunilor este momentan indisponibil.