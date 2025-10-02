părinții, revoltați: copiii îngheață de frig într-o grădinița din sibiu! au adus aeroterme de acasă

Mai mulți părinți susțin că în anumite săli din Grădinița „Căsuța Poveștilor” din Sibiu, situată pe strada Treboniu Laurian, temperaturile sunt prea scăzute pentru ca cei mici să poată sta confortabil. În așteptarea finalizării lucrărilor de reabilitare termică și a montării instalației de încălzire, unii părinți au adus aeroterme de acasă pentru a încălzi temporar sălile.

Grădinița se află într-un proces amplu de reabilitare termică, lucrările urmând să se desfășoare pe tot parcursul anului școlar. După ce, în urmă cu câteva săptămâni, părinții și-au exprimat nemulțumirea față de comasarea mai multor grupe — fapt care a dus la prezența a peste 40 de preșcolari într-o singură sală de clasă — acum, nemulțumirile se leagă de temperaturile scăzute din interior.

„Este prima sesizare pe care o fac legat de Grădinița 41. Sunt lucrări de reabilitare și acum copiii nu au căldură. Sunt doar 2-3 muncitori pe șantier. S-au legat câteva calorifere, dar nu fac față. Ni s-a spus să ținem copiii acasă. Educatoarea ne-a explicat că instalația veche nu face față. Fetița mea nu a fost zilele acestea la grădiniță, fiindcă e prea rece acolo. Li s-a pus la dispoziție un calorifer electric, dar nu e suficient. Sunt 40 de copii într-o sală. Ne deranjează că lucrările nu avansează. Ni s-a spus că mai durează până când vor fi aduse containerele”, a declarat Andreea, una dintre mămici.

Reprezentanții grădiniței spun că problema este cunoscută și că s-au luat deja măsuri temporare. „La grupa Ciupercuțe au fost cele mai multe sesizări. Am un grup de WhatsApp cu președinții comitetelor de părinți din cele 12 grupe. Le-am propus o ședință online pentru a discuta nemulțumirile legate de temperatură. De exemplu, la grupa Floricele nu sunt probleme. Grupa Ciupercuțe nu a răspuns inițial și știam că acolo sunt dificultăți, posibil educatoarea nu a transmis părinților toate informațiile. La ora 8:00 dimineața, o colegă a măsurat temperatura într-o sală și erau 20 de grade. Le-am dat părinților voie să aducă aeroterme, ca soluție temporară”, a explicat directoarea grădiniței, Hanea Valeria Cristina.

Aceasta a mai precizat că lucrările de montare a noii instalații de încălzire sunt în curs, iar termenul final comunicat de firma responsabilă este 15 octombrie. „Am trimis o adresă firmei care se ocupă de proiectul de reabilitare, iar în urma demersului s-a început montarea caloriferelor. Mai durează câteva zile până când vor fi făcute toate legăturile. Între timp, am instalat aeroterme și calorifere electrice pentru a încălzi sălile. Părinții au fost înțelegători și le-am recomandat să îi îmbrace pe copii potrivit pentru temperaturi mai scăzute”, a mai spus directoarea.

