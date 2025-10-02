O inițiativă legislativă depusă recent în Parlament prevede posibilitatea ca firmele să vireze pentru fiecare angajat până la 150 de euro în plus pe lună în conturile de Pilon II, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% din salariul brut. Plata ar urma să fie deductibilă fiscal, dacă angajatorii aleg să beneficieze de această facilitate.

Proiectul este opțional, iar angajații sunt entuziasmați de această posibilitate. „Ar fi o idee foarte bună. Cu cât ai mai mulți bani la pensie, cu atât mai bine”, spune un tânăr. O femeie adaugă: „Cine nu și-ar dori bani în plus la pensie? Sunt absolut insuficienți pentru necesarul zilnic, așa că orice supliment este binevenit., scrie Digi24.

Flaviu Pop, președintele Asociației West HR, explică că inițiativa este mai potrivită pentru companiile care gândesc pe termen lung, putând să-și facă un buget și să ofere angajaților un beneficiu fără efort financiar imediat mare. „Este o investiție pe termen lung. Banii vor fi recuperați abia peste câteva decenii, atât pentru angajați, cât și pentru firme”, spune Pop.

În prezent, aproximativ 8,3 milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii, iar această inițiativă legislativă ar putea crește semnificativ economiile viitoare ale participanților.