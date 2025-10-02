primii fulgi de nea la păltiniș. pe vârful oncești s-a așternut omătul / video

La început de octombrie, iarna și-a făcut simțită prezența la Păltiniș, unde astăzi au căzut primii fulgi de zăpadă din acest sezon. Imaginile transmise live de pe pârtia Oncești arată ninsoare abundentă, semn că stratul alb se așterne serios în stațiune.

În zona de altitudine mai înaltă, ninsoarea este mai intensă, iar turiștii care au urcat în stațiune s-au bucurat de peisajul hibernal neașteptat de timpuriu. Păltinișul, una dintre cele mai îndrăgite destinații de iarnă din Sibiu, a intrat deja în atmosfera sezonului rece, deși oficial mai sunt câteva săptămâni până la deschiderea sezonului de schi.

Fenomenul nu se limitează doar la Păltiniș. Pe Transfăgărășan, între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, carosabilul este deja acoperit de câțiva centimetri de zăpadă frământată. Drumarii intervin pe parcursul zilei, dar traficul nocturn rămâne restricționat.

Cod portocaliu de ninsoare în munții Sibiului

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă pentru zona montană a județului Sibiu, valabilă până joi dimineață. La peste 1.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30-40 de centimetri.