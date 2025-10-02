primul weekend din octombrie: sibiu opera festival, noaptea albă a galeriilor și meci de baschet la sala transilvania, principalele atracții

Sibiul se pregătește pentru un nou final de săptămână cu de toate: spectacole de operă, expoziții de artă contemporană, drumeții în natură, evenimente pentru copii și festivaluri cu parfum de toamnă. Dacă încă nu ți-ai făcut planuri, iată ce poți face în oraș între 3 și 5 octombrie.

Melomanii sunt așteptați duminică seara, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, unde, de la ora 19:00, se joacă „Don Pasquale” – o operă buffa în trei acte semnată de Gaetano Donizetti, parte din programul Sibiu Opera Festival. Un spectacol de neratat pentru iubitorii de muzică clasică și operă. Detalii aici

Noaptea Albă a Galeriilor

În paralel, între 3 și 5 octombrie, orașul devine gazda celei de-a zecea ediții a evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor. 13 spații din oraș își deschid porțile pentru pasionații de artă contemporană, cu peste 18 expoziții ce aduc împreună artiști locali și internaționali. Intrarea este gratuită, iar programul de vizitare se întinde până la miezul nopții în primele două zile (3 și 4 octombrie între 18:00 și 00:00), respectiv până la ora 22:00 în ultima zi, pe 5 octombrie.

Citește și: Noaptea Albă a Galeriilor Sibiu 2025 – Arta contemporană celebrată nocturn în 13 locații

Filme noi la CineGold

Pentru o seară mai liniștită, dar cu aer de popcorn proaspăt și povești pe marele ecran, Cinegold aduce filme noi în program. „Vecina”, Charlie și puiul de cangur”, „Falcon Express”, „După apocalipsă” sunt doar o parte dintre filele care pot fi văzute în acest weekend în cinema. Vezi programul complet aici.

„Kunterbunt”, spectacol la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 3 octombrie, de la ora 10:00, spectacolul în limba germană „Kunterbunt” în regia Anei Crăciun – Lambru.

Drumeții în primul weekend de octombrie

Cei care vor să iasă din oraș au două opțiuni excelente de drumeție: sâmbătă, se organizează un circuit pe Valea lui Stan, iar duminică, în Munții Cindrel, are loc o drumeție dedicată Micilor Montaniarzi – ideală pentru familii cu copii. Vezi aici programul complet.

Zilele Recoltei Gușterița

Tot în weekend, în cartierul Gușterița se simte miros de toamnă și bucate tradiționale. Zilele Recoltei revin cu ateliere de făcut pâine și sarmale, un concert și bunătăți de sezon aduse de producători locali. Evenimentul promite să adune vecini, prieteni și vizitatori într-o atmosferă autentică de început de octombrie.

Ziua Națională a Germaniei la Sibiu

Vineri, 3 octombrie, la Centrul Cultural German din Sibiu, se sărbătorește Ziua Națională a Germaniei. Între orele 16:00 și 20:00, vizitatorii pot participa la jocuri de societate, pot primi consiliere personalizată despre cursuri, examene, bibliotecă și activități culturale, iar la final pot câștiga premii la tombola aniversară. Detalii aici

Crosul Copiilor

Sâmbătă, Parcul Sub Arini devine locul de întâlnire pentru copiii cu energie de cursă lungă. Are loc Crosul Copiilor, cu înscrieri pentru categorii de vârstă între 5 și 14 ani. Startul se dă pe Aleea Mihai Eminescu, iar taxa de participare este de 50 de lei.

Citește și: Urmează cel mai așteptat eveniment al toamnei pentru cei mici: înscrierile continuă la Crosul Copiilor

Meci de baschet la Sala Transilvania

Iubitorii de sport pot merge sâmbătă seară la Sala Transilvania, unde CSU Sibiu întâlnește CS Rapid, într-un meci care se anunță intens. Fluierul de start se aude la ora 19:00.

Expoziție de peruși la Zoo

Iar dacă preferi o activitate liniștită și inedită, Grădina Zoologică din Sibiu găzduiește, în weekend, o expoziție deosebită de peruși. Crescători din toată țara aduc exemplare rare, de la peruși standard englez la mutații spectaculoase, într-un eveniment care va atrage cu siguranță și cei mici, și pasionații de păsări exotice.