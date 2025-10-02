”săgeți” între actualul și fostul antrenor al mediașului. vâtcă: ”cât sunt eu aici, producem fotbal” / video

Revenit după un an pe banca echipei ACS Mediaș 2022, antrenorul Cosmin Vâtcă a cerut jucătorilor să producă fotbal. Prima ocazie este jocul de sâmbătă, din deplasare, de la Tg. Cărbunești, cu Gilortul.

Noul tehnician al medieșenilor, Cosmin Vâtcă nu este de acord cu ideile fostului tehnician, Alexandru Curtean și cere echipei care activează în Liga 3 să producă fotbal, începând de la portar până la atacant. Medieșenii sunt pe locul 5 după 6 etape, dar nu au câștigat niciunul din cele 4 jocuri de pe teren propriu din acest sezon.

”Miercuri am reușit să facem un antrenament și să îi cunosc mai bine sau să fiu mai aproape de ei. Cu siguranță mergem la Tg. Cărbunești să facem un joc foarte bun, pentru că mie îmi place, așa cum am mai spus-o și în trecut, să producem fotbal, din păcate o spun, că așa a fost ideea antrenorului dinainte, nu e nicio problemă, dar cât sunt eu la echipă, trebuie să producem fotbal. Jucătorii trebuie să aibă încredere, să își regăsească plăcerea, lotul e bun, nu am contribuit eu la formarea lui, dar în mare sunt aceeași jucători, au experiență și valoare, doar că ei trebuie să fie mult mai conștienți de potențialul și valoarea lor. Trebuie să avem o constanță în joc, fie acasă sau în deplasare, nu trebuie să ne fie frică să pasăm, să dezvoltăm jocul de la portar, cum se joacă în fotbalul mare, asta te ajută să crești la alt nivel ” a declarat Cosmin Vâtcă.

”Așa a decis clubul atunci, să ne despărțim”

Noul tehnician a discutat și despre despărțirea sa de Mediaș, produsă în urmă cu un an, deși echipa era în grafic după 10 etape din Liga 3. ” A fost o perioadă în care eu nu am stat departe, chiar dacă nu am fost implicat direct în rezultatele și în evoluțiile echipei. A fost o despărțire care așa s-a întâmplat atunci, așa s-a decis din punctul de vedere al clubului, acum am venit cu aceeași același entuziasm, aceeași dorință. Am venit în primul rând că am simțit nevoia ca să îmi termin cumva treaba pe care am început-o și să ajut acești copii minunați, care au nevoie sincer de ajutor din toate punctele de vedere. Instinctul meu a fost clar să mă întorc, să nu mă gândesc deloc, dar am stat de vorbă cu conducerea, am pus la punct niște detalii și a fost foarte simplu după aceea” a mai spus noul tehnician.

”Îi simt puțin debusolați”

Fostul portar al Gazului Metan le-a solicitat jucătorilor să dea mai mult pe teren și să depășească pragul psihologic. ”Băieții trebuie să-și recapete o anumită încredere în ei și în potențialul lor, pentru că îi simt puțin debusolați. Gata, s-a terminat telenovela antrenorilor plecați, dar ei trebuie să fie foarte conștienți că degeaba se schimbă antrenorii, vonducerea este la un moment dat nevoită să facă anumite schimbări, dacă ei nu sunt foarte conștienți că trebuie să dea mai mult, să se știe prioritățile pe care le au și ca să poată să ajungă și ei mult mai sus. Dacă tot se schimbă antrenorii și ei nu treac de pragul acela pe care încă nu au reușit să-l treacă…. Eu voi face tot posibilul să lucrez pe partea asta mentală și de încredere, că au valoare și potențial.”

Noian: ”Cu Vâtcă vom fi mult mai bine pregătiți”

Lucian Noian a salutat și el public revenirea la echipă a antrenorului Cosmin Vâtcă și crede că el și colegii săi vor fi mult mai bine pregătiți. ”Consider că odată cu revenirea lui Cosmin Vâtcă vom fi mult mai pregătiți și ne vom bate chiar la primele locuri. Momentan nu suntem la cel mai înalt nivel, dar încet, încet, vom reveni sus, unde ne dorim toți, pe loc de play-off” a anunțat și atacantul Mediașului.

ACS Mediaș va juca sâmbătă la Tg. Cărbunești, cu Gilortul, una din echipele modeste ale seriei și trupa de pe malul Târnavei Mari are ocazia să își adauge în cont trei puncte.