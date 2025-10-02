scene ca în filme: un șofer fără permis a fugit de polițiști și a ajuns în șanț

Tânăr prins conducând fără permis după ce a ieșit în afara drumului la Săliște.

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Tilișca, a fost implicat într-un incident rutier în noaptea de 1 spre 2 octombrie, în afara orașului Săliște. Polițiștii rutieri au încercat să oprească autoturismul acestuia în jurul orei 03:40, pe strada Gării, însă șoferul nu a respectat semnalele regulamentare și și-a continuat deplasarea.

În timpul manevrei, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii și a ieșit în afara părții carosabile, fără a fi raportate victime.

Verificările ulterioare au relevat că tânărul nu deține permis de conducere, iar în cauză polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără permis, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii incidentului.

Poliția reamintește importanța respectării regulilor de circulație și riscurile majore generate de conducerea fără permis, mai ales pe drumurile publice pe timp de noapte.