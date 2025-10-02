Tânăr prins conducând fără permis după ce a ieșit în afara drumului la Săliște.
Un tânăr de 22 de ani, din comuna Tilișca, a fost implicat într-un incident rutier în noaptea de 1 spre 2 octombrie, în afara orașului Săliște. Polițiștii rutieri au încercat să oprească autoturismul acestuia în jurul orei 03:40, pe strada Gării, însă șoferul nu a respectat semnalele regulamentare și și-a continuat deplasarea.
În timpul manevrei, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii și a ieșit în afara părții carosabile, fără a fi raportate victime.
Verificările ulterioare au relevat că tânărul nu deține permis de conducere, iar în cauză polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără permis, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii incidentului.
Poliția reamintește importanța respectării regulilor de circulație și riscurile majore generate de conducerea fără permis, mai ales pe drumurile publice pe timp de noapte.
Ultima oră
- Scene ca în filme: un șofer fără permis a fugit de polițiști și a ajuns în șanț 3 secunde ago
- Totul despre noul sezon de schi la Păltiniș și Voineasa: tarife mai mari, apres ski-uri noi, concerte și ”surprize” / foto video 1 minut ago
- Vești bune pentru legumicultori: solariile din curți și grădini scapă de autorizații 18 minute ago
- Bucurie și recunoștință la Mediaș: seniorii sărbătoriți alături de primarul Gheorghe Roman / foto 48 de minute ago
- Un nou drum de legătură între România și Ucraina: marele pod e aproape gata / foto 2 ore ago